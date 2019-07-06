Son Dakika Haberleri: Başarılı sporculardan Başkan Uzundemir'e ziyaret
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Başarılı sporculardan Başkan Uzundemir'e ziyaret

1 saat önce

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir'in desteklediği sporcular Türkiye Şampiyonasında kendi kilogramlarında büyük başarı elde ettiler.

Başarılı sporculardan Başkan Uzundemir'e ziyaret, System.String[]
Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir'in desteklediği sporcular Türkiye Şampiyonasında kendi kilogramlarında büyük başarı elde ettiler.

Yıl içinde yoğun bir tempoyla çalışmalarını sürdüren sporcular, Muğla, bölge ve Türkiye bölge güreşlerinde dereceye girerek Türkiye Şampiyonasında yer almaya hak kazandılar.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye şampiyonasına katılan Sevgi Keser 46 kilogramda 1'inci, Aybüke Aydın 66 kilogramda 2'nci, Selin Orhan 42 kilogramda 3'üncü oldu.

Sporcular gelecek yıl yapılacak Türkiye Şampiyonasında daha fazla sporcuyla katılmak için çalışmalara ara vermeden devam ediliyorlar.

Antrenörleri Hamza Güçlü ile Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir'i ziyaret etti. Sporcular desteklerinden dolayı Başkan Uzundemir'e teşekkür ederek gelecek madalyaların müjdelerini verdi. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 09:59 Kaynak: İHA
Alim Uzundemir, Türkiye, Ortaca, Muğla, Spor
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