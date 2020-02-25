Başarılı sporculardan Belediye Başkanı Öntaş'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başarılı sporculardan Belediye Başkanı Öntaş'a ziyaret - Son Dakika

Başarılı sporculardan Belediye Başkanı Öntaş'a ziyaret

6 saat önce

Nallıhan'da satrançta il ve ilçe şampiyonalarında başarı olan sporcular, Belediye Başkanı İsmail Öntaş'ı ziyaret etti.

Başarılı sporculardan Belediye Başkanı Öntaş'a ziyaret, System.String[]

Nallıhan'da satrançta il ve ilçe şampiyonalarında başarı olan sporcular, Belediye Başkanı İsmail Öntaş'ı ziyaret etti.

Türkiye Okul Sporları Satranç Turnuvası'nda yıldız kızlar kategorisinde 11 puan ile Ankara il birincisi olan Sakarya Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, Öntaş'ı makamında ziyaret ederek, katıldıkları şampiyonalar hakkında bilgi verdi.

Öntaş, öğrencileri başarılarından dolayı kutlayarak, "Sporculara desteklerimiz sürecek. Öğrencilerimizin mart ayında yapılacak Bölge Şampiyonası'na imkan sağlamak üzere kamp müjdesi veriyorum." dedi.

İsmail Öntaş, Nallıhan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gazi Üniversitesi'nde "Kanayan yaramız Hocalı" isimli panel düzenlendi
Ankara'da karantinaya alınan Tahran uçağı kalkmadan önce havalimanında kavga çıktı Rusya'nın, Türkiye'den domates alım kotasını artırması üretici ve ihracatçıyı sevindirdi Vlasta Kopylova 2020-2021 Sonbahar Kış Koleksiyonu ile Milano'da göz kamaştırdı

Son Dakika Haberleri
23:52 Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu heyeti Ankara'da basın toplantısı düzenledi
23:46 Sakarya'da terör örgütü propagandası yapan zanlı tutuklandı
23:45 Cezayir'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi
23:43 Gürcistan'da "Gürcü Camilerindeki Süslemeler" kitabı tanıtıldı
23:40 Umman'da korona virüsü vaka sayısı 4'e yükseldi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 23:56:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başarılı sporculardan Belediye Başkanı Öntaş'a ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]