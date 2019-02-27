Son Dakika Haberleri: Başarılı Sporculardan Demirer ve Arısoy'a Ziyaret

Başarılı Sporculardan Demirer ve Arısoy'a Ziyaret

41 dakika önce

İl genelinde okul sporları dalındaki çeşitli müsabakalarda başarı elde eden Şehit Hamide Sibel Çetinkaya Anadolu Lisesi sporcuları, Gülşehir Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer ve Belediye Başkanı Vahdi Arısoy'u ziyaret etti.

Başarılı Sporculardan Demirer ve Arısoy'a Ziyaret, System.String[]
İl genelinde okul sporları dalındaki çeşitli müsabakalarda başarı elde eden Şehit Hamide Sibel Çetinkaya Anadolu Lisesi sporcuları, Gülşehir Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer ve Belediye Başkanı Vahdi Arısoy'u ziyaret etti.


Beraberlerinde okul müdürü İdris Gürdal, beden eğitimi öğretmenleri Mehmet Kolukısa ve İlhan Ekici ile ilk olarak Kaymakam Demirer ile görüşen sporcu öğrenciler, voleybol, badminton, tenis, dart ve boccede elde edilen dereceleriyle ilgili Demirer'e bilgi verdi.


Demirer, spora yönelen öğrencilere destek vermeye devam edeceklerini belirterek, öğrencileri kutladı.

Heyet daha sonra Gülşehir Belediye Başkanı Arısoy'a da ziyarette bulundu.

Öğrencilerle sohbet eden Arısoy, tebriklerini iletti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:44 Kaynak: AA

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