Başarılı Sporculardan Demirer ve Arısoy'a Ziyaret

İl genelinde okul sporları dalındaki çeşitli müsabakalarda başarı elde eden Şehit Hamide Sibel Çetinkaya Anadolu Lisesi
sporcuları, Gülşehir
Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer ve Belediye Başkanı Vahdi Arısoy
'u ziyaret etti.
Beraberlerinde okul müdürü İdris Gürdal
, beden eğitimi öğretmenleri Mehmet Kolukısa
ve İlhan Ekici ile ilk olarak Kaymakam Demirer ile görüşen sporcu öğrenciler, voleybol
, badminton, tenis, dart ve boccede elde edilen dereceleriyle ilgili Demirer'e bilgi verdi.
Demirer, spora yönelen öğrencilere destek vermeye devam edeceklerini belirterek, öğrencileri kutladı.
Heyet daha sonra Gülşehir Belediye Başkanı Arısoy'a da ziyarette bulundu.
Öğrencilerle sohbet eden Arısoy, tebriklerini iletti.