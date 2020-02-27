Başarılı sporculardan Fillikçioğlu'na ziyaret - Son Dakika

Aydın Kungfu Spor Kulübü sporcuları, antrenörleri Murat Kaya eşliğinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu'nu makamında ziyaret etti.



2020 Muay Thai Süper Lig Şampiyonu, A Klas Türkiye Şampiyonu, Avrupa Kupası ikincisi ve Türkiye üçüncülüğü dereceleriyle Aydın'ın gururu olan sporcular ile Milli Takımlar antrenörü ve Muay Thai Teknik Kurulu Üyesi Murat Kaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.



Ziyarette, Aydın Kungfu Spor Kulübü sporcularından 2020 Muay Thai Süper Lig Şampiyonu ve aynı zamanda 2020 Muay Thai A Klas Türkiye Şampiyonu Nefise Atalay'a, Muay Thai Avrupa Kupası Şampiyonu ve aynı zamanda Türkiye 3'üncüsü Fadime Atalay'a, Muay Thai Avrupa 2'ncisi Elif Hayriye Yılmaz'a ve Muay Thai Avrupa Kupası Şampiyonu Fadime Özkan'a İl Müdürü Fillikçioğlu tarafından hediye takdim edildi.



İl Müdürü Fillikçioğlu elde ettikleri başarılardan dolayı sporcuları tebrik etti. - AYDIN