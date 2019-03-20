Son Dakika Haberleri: Başarılı Sporculardan Kaymakam Ahmet Adanur'a Ziyaret

Başarılı Sporculardan Kaymakam Ahmet Adanur'a Ziyaret

3 saat önce

Türkiye Tekvando Federasyonunca Ankara'da düzenlenen Tekvando Poomse Şampiyonası'nda Bafra'ya 15 altın madalya kazandıran sporcular Kaymakam Ahmet Adanur'u ziyaret etti.

Başarılı Sporculardan Kaymakam Ahmet Adanur'a Ziyaret, System.String[]
Türkiye Tekvando Federasyonunca Ankara'da düzenlenen Tekvando Poomse Şampiyonası'nda Bafra'ya 15 altın madalya kazandıran sporcular Kaymakam Ahmet Adanur'u ziyaret etti.

Kaymakam Adanur, 13-17 Mart tarihlerinde düzenlenen şampiyonada başarılı olan sporcuları makamında ağırladı.

Sporcuları tebrik eden Adanur, başarıları sporcularla birlikte fotoğraf çektirdi.

Sporcular, daha sonra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ı ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 02:37 Kaynak: AA

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