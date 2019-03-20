Başarılı Sporculardan Kaymakam Ahmet Adanur'a Ziyaret

Türkiye Tekvando Federasyonunca Ankara'da düzenlenen Tekvando Poomse Şampiyonası'nda Bafra'ya 15 altın madalya kazandıran sporcular Kaymakam Ahmet Adanur'u ziyaret etti.

Türkiye Tekvando Federasyonunca Ankara'da düzenlenen Tekvando Poomse Şampiyonası'nda Bafra'ya 15 altın madalya kazandıran sporcular Kaymakam Ahmet Adanur'u ziyaret etti.



Kaymakam Adanur, 13-17 Mart tarihlerinde düzenlenen şampiyonada başarılı olan sporcuları makamında ağırladı.



Sporcuları tebrik eden Adanur, başarıları sporcularla birlikte fotoğraf çektirdi.



Sporcular, daha sonra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ı ziyaret etti.

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