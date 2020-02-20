Başarılı sporculardan Kaymakam Özkan'a ziyaret - Son Dakika
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Başarılı sporculardan Kaymakam Özkan'a ziyaret

7 saat önce

Bitlis'in Tatvan Valide Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin çeşitli spor dallarında başarı elde eden öğrencileri, Kaymakam Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti.

Başarılı sporculardan Kaymakam Özkan'a ziyaret, System.String[]

Bitlis'in Tatvan Valide Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin çeşitli spor dallarında başarı elde eden öğrencileri, Kaymakam Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti.


Öğrencileri, öğretmenleri ve Okul Müdürü Çiğdem Salim ile birlikte makamında kabul eden Kaymakam Mehmet Ali Özkan, liseler arasında gerçekleştirilen hentbol turnuvasında il birinciliği başarısı elde ederek bölge yarışmasına katılmaya hak kazanan öğrencilere ve yine judoda Türkiye 7.'si olma başarısı elde eden İlayda Dindar'a tebriklerini iletti. Elde edilen başarıların önemine dikkat çeken Kaymakam Mehmet Ali Özkan, bölge yarışmaları için 5 Mart'ta Şanlıurfa'ya gidecek olan takım oyuncularına ve elde ettiği başarıyla milli takım kampına katılmaya hak kazanan İlayda Dindar'a başarılarının devamını diledi.


Elde ettikleri başarıdan ötürü öğrencileri ödüllendiren Kaymakam Özkan, ayrıca Okul Müdürü Çiğdem Salim ve öğretmenlere de tebriklerini iletti. - BİTLİS

Mehmet Ali Özkan, Tatvan, Bitlis, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:57 Kaynak: İHA
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