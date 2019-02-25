Başarılı Sporculardan Kaymakam Şimşek'e Ziyaret

Yıldızlar bilek güreşi müsabakalarında dereceye giren Serik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, ilçe kaymakamı Haluk Şimşek'i ziyaret etti.

Yıldızlar bilek güreşi müsabakalarında dereceye giren Serik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, ilçe kaymakamı Haluk Şimşek'i ziyaret etti.



Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ile Okul Sporları Genel Müdürlüğünce Antalya'da düzenlenen yıldızlar bilek güreşi müsabakalarında 18 Altın, 6 gümüş, 4 bronz madalya kazanarak takım sıralamasında Antalya birincisi olan Serik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Türkiye finalleri öncesi Kaymakam Şimşek'i makamında ziyaret etti.



Şimşek, ziyarette yaptığı konuşmada, çocuklar için sporun çok önemli olduğunu belirterek, "Çocuklarımız hem okula gitmeli hem de spor yapabilmeli. Böylelikle çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan kurtarmış oluruz. Bu çocuklarımızın Türkiye finallerinde Serik'i en iyi şekilde temsil edeceğine inancım sonsuz." dedi.



Ziyarette, sporculara İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, okul müdürü İsmet Karakaya ve beden eğitimi öğretmeni Murat Kuzu da eşlik etti.



Sporcular, 20-24 Mart tarihlerinde Yalova'da düzenlenecek Türkiye finallerinde mücadele edecek.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Merkez Sağda Yeni Bir Parti Kuruluyor

Çıraklık ve Staj Süreleri Emeklilik Hesabına Dahil Edilecek

5 İmam Hatip Ortaokulu, "Öğrenci Yok" Gerekçesiyle Kapatıldı

Türkiye'ye Doğrudan Yatırım 13 Milyar Doları Aştı