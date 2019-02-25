Son Dakika Haberleri: Başarılı Sporculardan Kaymakam Şimşek'e Ziyaret

Başarılı Sporculardan Kaymakam Şimşek'e Ziyaret

1 saat önce

Yıldızlar bilek güreşi müsabakalarında dereceye giren Serik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, ilçe kaymakamı Haluk Şimşek'i ziyaret etti.

Başarılı Sporculardan Kaymakam Şimşek'e Ziyaret, System.String[]
Yıldızlar bilek güreşi müsabakalarında dereceye giren Serik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, ilçe kaymakamı Haluk Şimşek'i ziyaret etti.

Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ile Okul Sporları Genel Müdürlüğünce Antalya'da düzenlenen yıldızlar bilek güreşi müsabakalarında 18 Altın, 6 gümüş, 4 bronz madalya kazanarak takım sıralamasında Antalya birincisi olan Serik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Türkiye finalleri öncesi Kaymakam Şimşek'i makamında ziyaret etti.

Şimşek, ziyarette yaptığı konuşmada, çocuklar için sporun çok önemli olduğunu belirterek, "Çocuklarımız hem okula gitmeli hem de spor yapabilmeli. Böylelikle çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan kurtarmış oluruz. Bu çocuklarımızın Türkiye finallerinde Serik'i en iyi şekilde temsil edeceğine inancım sonsuz." dedi.

Ziyarette, sporculara İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, okul müdürü İsmet Karakaya ve beden eğitimi öğretmeni Murat Kuzu da eşlik etti.

Sporcular, 20-24 Mart tarihlerinde Yalova'da düzenlenecek Türkiye finallerinde mücadele edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:38 Kaynak: AA

Türkiye, serik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merkez Sağda Yeni Bir Parti Kuruluyor Çıraklık ve Staj Süreleri Emeklilik Hesabına Dahil Edilecek

5 İmam Hatip Ortaokulu, "Öğrenci Yok" Gerekçesiyle Kapatıldı Türkiye'ye Doğrudan Yatırım 13 Milyar Doları Aştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 12:51:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başarılı Sporculardan Kaymakam Şimşek'e Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]