Başarılı sporculardan Milli Eğitim Müdürü Tekin'e ziyaret - Son Dakika
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Başarılı sporculardan Milli Eğitim Müdürü Tekin'e ziyaret

6 saat önce

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, kentte düzenlenen Atletizm Yarışmasında il birincisi olan Ahmet Alagöz Ortaokulu öğrencilerini makamında kabul etti.

Başarılı sporculardan Milli Eğitim Müdürü Tekin'e ziyaret, System.String[]

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, kentte düzenlenen Atletizm Yarışmasında il birincisi olan Ahmet Alagöz Ortaokulu öğrencilerini makamında kabul etti.


Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, kentte düzenlenen Atletizm Yarışmasında il birincisi olan Ahmet Alagöz Ortaokulu öğrencilerini makamında kabul ederek tebrik etti. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Tekin,"Dereceye giren sporcularımızı ve onların bu seviyeye gelmesinde emeği geçen herkesi yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum"dedi. Ziyarete okul yöneticileri ve öğretmenler de eşlik etti. - AĞRI

Faruk Tekin, Atletizm, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 05:21 Kaynak: İHA
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