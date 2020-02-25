Başarılı sporculardan Vali Gürel'e ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Spor Başarılı sporculardan Vali Gürel'e ziyaret - Son Dakika Spor

Başarılı sporculardan Vali Gürel'e ziyaret

7 saat önce

Karabük Valisi Fuat Gürel, değişik spor branşlarında düzenlenen şampiyonalarda dereceye giren sporcuları ve antrenörlerini kabul etti.

Başarılı sporculardan Vali Gürel'e ziyaret, System.String[]

Karabük Valisi Fuat Gürel, değişik spor branşlarında düzenlenen şampiyonalarda dereceye giren sporcuları ve antrenörlerini kabul etti.


Vali Gürel, 27 Ocak-02 Şubat 2020 tarihleri arasında Çankırı'da düzenlenen Yıldız Bayanlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında 66 kilogramda Türkiye Şampiyonu olan Zeynep Dörttepe, 44 kilogramda Türkiye ikincisi olan Nursima Ayrılma, 46 kilogramda Türkiye 3.'sü olan Bahar Yılmaz, 15-19 Ocak 2020 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen Türkiye Bodo Kaido Kyokushin Ashıhara Şampiyonasında Türkiye 2.'si olan Hüseyin Gedik, Türkiye 3.'sü olan Ceren Bezirci, 03-13 Şubat 2020 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonasında Türkiye Şampiyonu olan Ömer Faruk Güldemir ile Türkiye 3.'sü Nazlı Kazanç'ı kabul etti.


Sporcularla gurur duyduklarını ifade eden Vali Gürel, "Sporcularımızın başarıları diğer öğrencilerimize örnek oluyor. Bizlerde onların bu başarılarının artarak devam etmesi için çalışıyoruz. Gençlerimizin ilgisini çeken, dikkatlerini dağıtan birçok etken var. Dijitalleşen dünyada teknolojinin esiri olmak üzereyiz. Gençlerimizi sporla, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle buluşturabilirsek gelecek nesillerimizi korumuş ve kurtarmış oluruz. Gençlerin sporla uğraşmaları ve başarılı olmaları, spora olan ilgiyi artıracaktır. Gençlerimizin başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" diye konuştu.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin, Şube Müdürü Lokman Mollaoğulları ve antrenörler Merve Özge Arslan ile Hüseyin Gedik'in de hazır bulunduğu ziyarette sporcuları çeşitli hediyeler ile ödüllendiren Vali Gürel, sporcular ve antrenörler ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. - KARABÜK

Çankırı, Karabük, Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:17 Kaynak: İHA
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