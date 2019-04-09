Son Dakika Haberleri: Başarılı Sporcuya Altın Ödülü

Başarılı Sporcuya Altın Ödülü

1 saat önce

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdür V.Cihan Demir, başarılı sporcu Zozan Malkoç'u altın ile ödüllendirdi.

Başarılı Sporcuya Altın Ödülü, System.String[]
Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdür V.Cihan Demir, başarılı sporcu Zozan Malkoç'u altın ile ödüllendirdi.

Ağrı'lı Milli Sporcu Zozan Malkoç Bolu Gerede'de düzenlenen Balkan şampiyonasında 5 kilometre klasik stilde 3.cü oldu.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yetişen Kayak camiasının nadir sporcularından Ağrı'lı Milli Sporcu Zozan Malkoç başarılarına bir yenisini daha ekledi. Kayak branşında tüm başarıları elde eden Malkoç çıktığı yarışmalarda almadık kupa ve madalya bırakmadı.

Bolu Gerede'de düzenlenen Balkan şampiyonasında mücadele eden Malkoç, 5 km klasik stilde 3.cü oldu.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdür V.Cihan Demir, Milli Sporcu Zozan Malkoç ve antrenörü Erhan Dursun ile birlikte makamında ağırlayarak başarısından dolayı altın ile ödüllendirdi. Elde edilen başarıdan dolayı sporcuyu ve antrenörünü tebrik eden İl Müdür V.Demir, "Bu tür başarıların daha çok gelmesi için imkanlarımız doğrultusunda sporcularımıza maddi ve manevi desteklerimiz her zaman olacaktır. Bolu Gerede'de Düzenlenen Balkan şampiyonasında Ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil eden sporcumuz Zozan'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Ziyarette Spor Şube Müdürü Cemil Budak'ta hazır bulundu. - AĞRI
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:21 Kaynak: İHA
Gerede, Ağrı, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mehmet Ekici, Tedbirli Olarak PFDK'ya Sevk Edildi 2. Lig Ekibi Zaragoza, Soldado'nun Peşinde Çaykur Rizespor'dan Çok Sert Burak Yılmaz Açıklaması: Genç Futbolcular İçin Olumsuz Örnek Oluşturuyor PFDK, Galatasaraylı Luyindama'ya 2 Maç Men Cezası Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 18:15:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başarılı Sporcuya Altın Ödülü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]