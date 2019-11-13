Son Dakika Haberleri: Başarılı sporcuya yüzde 100 burs
Son Dakika Spor Başarılı sporcuya yüzde 100 burs - Son Dakika Spor

Başarılı sporcuya yüzde 100 burs

8 saat önce

Bakanlığının 2020 bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Kasapoğlu son dönemde birçok branşta milli sporcuların başarılı sonuçlar aldığına dikkati çekerek, "Başarılar tesadüfi değil.

Başarılı sporcuya yüzde 100 burs, System.String[]

Bakanlığının 2020 bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Kasapoğlu son dönemde birçok branşta milli sporcuların başarılı sonuçlar aldığına dikkati çekerek, "Başarılar tesadüfi değil. Atletizm, cimnastik ve diğer alanlarda arkadaşlarımızın bize yaşattıkları mutluluklar inşallah devam edecek. Her alanda zirveye oynayacağız" değerlendirmesinde bulundu. Bakanlığının

Atletizm, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 08:43 
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