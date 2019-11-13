Başarılı sporcuya yüzde 100 burs

Bakanlığının 2020 bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Kasapoğlu son dönemde birçok branşta milli sporcuların başarılı sonuçlar aldığına dikkati çekerek, "Başarılar tesadüfi değil. Atletizm, cimnastik ve diğer alanlarda arkadaşlarımızın bize yaşattıkları mutluluklar inşallah devam edecek. Her alanda zirveye oynayacağız" değerlendirmesinde bulundu. Bakanlığının