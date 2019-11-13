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Başarılı sporcuya yüzde 100 burs
8 saat önce
Bakanlığının 2020 bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Kasapoğlu son dönemde birçok branşta milli sporcuların başarılı sonuçlar aldığına dikkati çekerek, "Başarılar tesadüfi değil.
Bakanlığının 2020 bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Kasapoğlu son dönemde birçok branşta milli sporcuların başarılı sonuçlar aldığına dikkati çekerek, "Başarılar tesadüfi değil. Atletizm, cimnastik ve diğer alanlarda arkadaşlarımızın bize yaşattıkları mutluluklar inşallah devam edecek. Her alanda zirveye oynayacağız" değerlendirmesinde bulundu. Bakanlığının
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 08:43
Terör örgütü PKK'ya yönelik Kıran-6 Operasyonu, 2 bin 360 personelin katılımıyla başladı Milli Eğitim Bakanlığı, tepki çeken Atatürk'ü anma etkinliğine inceleme başlattı İçişleri Bakanlığı'nın koruma kararını kaldırdığı Canan Kaftancıoğlu için emekli polisler gönüllü oldu Bakan Selçuk'un da katıldığı etkinlikte Belediye Başkanı Ayhan'a protokolde yer vermediler