Başarılı Taekwondocular'dan Kabakcı'ya ziyaret

Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen 8. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo turnuvasından Bronz madalya ile dönen sporcular Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti.

8. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo turnuvası 10-17 Mart 2021 tarihleri arasında 46 ülkeden 1590 sporcunun katılımı ile İstanbul'da yapıldı. Şampiyonaya Kayseri'yi temsilen katılan sporculardan Zehra Kaygısız 55 kilo Genç Bayanlarda, Ahmet Evkaya ise Yıldız Erkekler +65 kiloda üçüncü olarak büyük bir başarıya imza attılar. Şampiyona dönüşü Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret eden sporcular sevinçlerini İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile paylaştılar. Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; Şampiyonadan Bronz madalya ile dönen sporcularımızı ve Antrenörleri Hasan Önal'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Ziyarette İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı başarılı sporculara spor çantası hediye etti. - KAYSERİ