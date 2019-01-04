Başarılı Teknik Adam Artık Bozüyük'te

Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor Bayan Voleybol Takımının yeni hocası Gökhan Rahman Çokşen görevine başladı.

Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor Bayan Voleybol Takımının yeni hocası Gökhan Rahman Çokşen görevine başladı.



Gökhan Rahman Çokşen, Kulüp Başkanı Veli Çelik ile birlikte basın mensuplarının karşısına geçti. Gerçekleştirilen imza töreninin ardından konuşan Kulüp Başkanı Veli Çelik; "Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor olarak çeşitli branşlarda mücadele vermeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda deneyimli teknik adam sayın Gökhan Rahman Çokşen ile çalışacak olmamız bizi çok mutlu etti. Hedefimiz ligdeki başarılarımıza devam ederek, Bozüyük'ü önümüz senelerde üst liglerde temsil etmektir" dedi.



Kulüp Başkanı Veli Çelik'in konuşması için teşekkür eden Çokşen; "Bozüyük'te sporcularımız ile birlikte bu güzel atmosferi devam ettirecek, takımımızın başarılarının sürmesini sağlayacağız" dedi.



Düzenlenen imza törenin ardından takım ile ilk antrenmanına çıkan Çokşen oyuncular ile tanıştı.



Profesyonel spor hayatında Arçelik, Galatasaray, Yeniköy ve Şişli Spor Kulüplerinde oyunculuk yapan Çokşen, 1992-1999 yılları arasında Galatasaray Spor Kulübünde alt yapı antrenörlüğü, A Takım Yardımcı Antrenörlüğü ve 2004-2007 yılları arasında A Bayan Takım Teknik Direktörlüğü, 2000-2004 yıllarında M.Ü. Marmara Koleji Spor Kulübünde Alt Yapı sorumluluğu ve A Erkek Takım Yardımcı Antrenörlüğü, 2007-2008 Gaziantep Şahinbey Belediyesi Spor Kulübü A Bayan Takım Teknik Direktörlüğü görevlerinde bulunmuş olup bu yıllar arasında birçok dereceler elde etmiş ve 1994-2003 yılları arasında Milli Takımlarda çeşitli görevler almış olan Gökhan Rahman Çokşen'in Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor Voleybol Takımı ile anlaşması spor dünyasında oldukça ses getirdi.



İmza törenin ardından devam eden antrenmanın bir diğer dikkat çeken yanı ise Milli Voleybolcu Arslan Ekşi'nin Bozüyük'te bulunması oldu. Yeni Teknik direktör Gökhan Rahman Çokşen ile geçmişte uzun yıllar birlikte çalıştıklarını belirten Ekşi, Kulüp Başkanı Veli Çelik'i tebrik ederek voleybol takımının başarılarının devamını diledi. - BİLECİK

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