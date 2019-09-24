Son Dakika Haberleri: Başarılı tekvandocu Şakar'dan Kaymakam Şenay'a ziyaret
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Başarılı tekvandocu Şakar'dan Kaymakam Şenay'a ziyaret

1 saat önce

Kavaklı tekvandocu Nazlı Şakar, Kaymakam İbrahim Engin Şenay'ı ziyaret etti.

Başarılı tekvandocu Şakar'dan Kaymakam Şenay'a ziyaret, System.String[]

Kavaklı tekvandocu Nazlı Şakar, Kaymakam İbrahim Engin Şenay'ı ziyaret etti.

Bulgaristan'ın Sofya şehrinde düzenlenen 21. Balkan Tekvando Şampiyonası'nda 49 kiloda gümüş madalya kazanan Kavak Gençlik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü sporcusu, Kavak Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Nazlı Şakar, ziyaretinde çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şenay, "Kavak tekvando, güreş ve okçuluk branşlarında adını duyuran bir ilçe oldu. Spor yanında derslerinizi de ihmal etmeyiniz. Sporda gösterdiğiniz başarıyı derslerinizde de göstermenizi öneririm." dedi.

Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Tunsel Aslankoç, Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Antrenörü Nazım Demirci ve başarılı sporcunun babası Ramazan Şakar da bulundu.

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Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:44 Kaynak: AA
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