Başarılı tekvandoculardan Başkan Özel'e ziyaret

Ladik Belediyespor Tekvando Kulübü sporcuları, Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özel, 5 ay önce yaşamını yitiren başhekim Uğur Demirel anısına Karaman'da düzenlenen Kulüpler Tekvando Şampiyonası'nda büyükler ikincisi olan Ladik Belediyespor Tekvando Kulübünü kutladı.

Ladik'in iyi şekilde temsil edildiğini belirten Özel, "Ladik'imizin adını duyurmak için mücadele eden ve başarılı olan olamayan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Sporun her alanında gençlerimize sahip çıkarak onları başarıya giden yolda destekleyeceğiz. Hocamıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Takım olarak 4 birincilik, 7 ikincilik, 7 de üçüncülükle turnuvada ikinci olan Ladik Belediyespor Tekvando Kulübü sporcuları ve antrenör İbrahim Demir, Özel'e verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Özel, ziyaretin sonunda sporculara çeşitli hediyeler verdi.