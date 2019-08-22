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Başarılı tekvandoculardan Kaymakam Şenay'a ziyaret

50 dakika önce

Kavak'ta başarılı tekvandocular, Kaymakam İbrahim Engin Şenay'ı ziyaret etti.

Başarılı tekvandoculardan Kaymakam Şenay'a ziyaret, System.String[]

Kavak'ta başarılı tekvandocular, Kaymakam İbrahim Engin Şenay'ı ziyaret etti.

Sporcular, ziyarette düzenlenen şampiyonalarda elde ettikleri başarı ve dereceler ile katılacakları karşılaşmalar hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten ve verdikleri bilgi ve başarılardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Şenay, spor yaparken derslerin de ihmal edilmemesi gerektiğine dikkati çekti.

Kendisininde de öğrencilik döneminde futbol oynadığını ancak derslerinde hedeflediği başarıya ulaşamadığını belirten Şenay, "Sporun her türlüsü güzeldir. Kimi tekvando, kimi futbol veya yüzmeyi tercih eder. Spor yaparken derslerinizi ihmal etmeyin." dedi.

Şenay, şehitlik ve gazilik mertebesinden sonra şampiyonalarda elde edilen başarı sonunda Türk bayrağının İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekilmesine önem verdiklerini kaydetti.

Ziyarette Kavak Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Tunsel Aslankoç ile Gençlik ve Spor Kulübü tekvando antrenörü Nazım Demirci de hazır bulundu.

İbrahim Engin, Futbol, Kavak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:16 Kaynak: AA
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