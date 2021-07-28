Başarılı tenisçi Medvede aşırı sıcaklardan patladı: Ölseydim kim hesap verecekti?

Tenisin zon zamanlarda parlayan yıldızı Danil Medvedev, Tokyo Olimpiyatları'nda aşırı sıcaklardan ötürü fenalaştı. Sözcü'nün aktardığı haberde İtalyan Fabio Fognini ile karşılaşan Medvedev, sıcak hava ve nem nedeniyle zor alar yaşadı.

HAKEME GİTTİ

Hakeme giden Medvedev, "Maçı bitirebilirim ama ölebilirim. Ölürsem sorumluluğu kim alacak?" sözleriyle sitem etti. Medvedev buna rağmen maçı 6-2, 3-6 ve 6-2'lik setlerle kazanmayı başardı

DJOKOVIC DE TEPKİLİ

Sırp raket Djokovic ise, "Maçların neden öğleden sonra başlamadığını anlamıyorum. Bütün kortlarda ışık var. Omuzlarınızdaki ağırlığı hissediyorsunuz. Çünkü çok fazla sıcak, nem ve durgun bir hava var. Kendini hissedemiyorsun, bacakların yavaşlıyor. Zor şartlarla ilk kez karşılaşmıyoruz. Uluslararası Tenis Federasyonu'nun maç saatlerini neden ertelemediğini anlamıyorum" dedi.