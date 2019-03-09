Son Dakika Haberleri: Başarılı Tenisçiler Ödüllendirildi

Başarılı Tenisçiler Ödüllendirildi

58 dakika önce

Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, Samsun'da dereceye giren başarılı sporcuları ödüllendirdi.

Başarılı Tenisçiler Ödüllendirildi, System.String[]
Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, Samsun'da dereceye giren başarılı sporcuları ödüllendirdi.

Samsun Tenis Kulübünde dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Törende Mustafa Demir, sporculara ödüllerini takdim etti. Demir, spor ve sporcunun destekçisi olduklarını ifade etti.

Türk sporuna ve sporcusuna her zaman destek vereceklerinin altını çizen Demir, "Çok keyifli anlara burada şahit olduk. Tenis Kulübümüzün geçmişinin 1987 yılına kadar dayandığını biliyorum. Aşağı yukarı 30 yılı aşkın mazisi var. Çok ciddi bir alt yapıya ve etkin bir faaliyete sahipler. Tüm dernek üyeleri ve hocalarımıza Türk sporuna yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Samsun'da güzel faaliyetler gösterdiklerini ifade eden Samsun Tenis Kulübü Başkanı Özcan Dursun, "Toplamda 8 kortumuz var. Bunun yanında 1 antrenman salonumuz var. 120 sporcumuz, 7 uzman antrenör eşliğinde hazırlanıyorlar. Samsun Tenis Kulübü ayrıca Samsun'un Yılport Samsunspor'dan sonra 2. büyük spor kulübü olarak hizmet veriyor" diye konuştu.

Ödül törenine ayrıca AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve tenis kulübü üyeleri katıldı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 06:18 Kaynak: İHA

Spor
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