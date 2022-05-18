Başarılı Trafik personelleri ödüllendirildi - Son Dakika
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Başarılı Trafik personelleri ödüllendirildi

18.05.2022 11:29
Başarılı Trafik personelleri ödüllendirildi

Muğla'nın tüm ilçelerinde gerçekleştirilen Karayolları Trafik Haftasının ardından Muğla'da trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında üstün gayreti görülen trafik polisleri ve jandarma trafik personeli Muğla Valisi Orhan Tavlı tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildi.

Muğla'nın tüm ilçelerinde gerçekleştirilen Karayolları Trafik Haftasının ardından Muğla'da trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında üstün gayreti görülen trafik polisleri ve jandarma trafik personeli Muğla Valisi Orhan Tavlı tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesinden Komiser Burcu Avcı, Polis Memuru Ahmet Akkaya ve Milas İlçe Jandarma Komutanlığından Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Mahir Demir'e Başarı Belgeleri Muğla Valisi Orhan Tavlı tarafından verildi.

Ödül alan personel nezdinde Muğla'da karayollarında trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında emeği geçen tüm personele teşekkür eden Vali Orhan Tavlı "Vatan sevgisi ve görev bilinciyle mesai mevhumu gözetmeksizin fedakarca çalışan ve görevini layığıyla yerine getiren emniyet ve jandarma teşkilatımızla gurur duyuyoruz" dedi.

Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı S.G. Kıdemli Binbaşı Süleyman Ercan hazır bulundu. - MUĞLA

Başarılı Trafik personelleri ödüllendirildi
Başarılı Trafik personelleri ödüllendirildi
Başarılı Trafik personelleri ödüllendirildi
Başarılı Trafik personelleri ödüllendirildi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Orhan Tavlı, Hisarcık, Jandarma, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başarılı Trafik personelleri ödüllendirildi - Son Dakika


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