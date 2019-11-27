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Başarılı yükümlüye plaket

6 saat önce

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün, kurumlarla imzaladığı işbirliği protokolü kapsamında çalışan başarılı yükümlülere plaket veriliyor.

Başarılı yükümlüye plaket, System.String[]

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün, kurumlarla imzaladığı işbirliği protokolü kapsamında çalışan başarılı yükümlülere plaket veriliyor.


Ücretsiz kamu kurumunda çalışma yükümlülüğü kapsamında yükümlü çalıştırmak isteyen kamu kurum ve kuruluşlarıyla yükümlülerin çalıştırılması hususunda protokoller imzalanıyor. Bu protokoller ile Mersin'de çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında çok sayıda denetimli serbestlik yükümlüsünün kamu yararına ücretsiz çalışma tedbirini yerine getiriliyor. Bu kapsamında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, Mezitli Kız İmam Hatip Lisesinin bakım ve temizlik işlemleri yükümlü tarafından gerçekleştirildi. Program sonunda çalışma sürelerinde göstermiş olduğu üstün gayret ve çalışmalarından dolayı yükümlüye okul müdürü tarafından plaket verildi. - MERSİN

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:24 Kaynak: İHA
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