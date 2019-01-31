Son Dakika Haberleri: Başarılı Yüzücü Engellere Kulaç Attı

Başarılı Yüzücü Engellere Kulaç Attı

2 saat önce

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü öğrencisi Merve Durdu, Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonasında, dört farklı stilde yarışarak madalyaları topladı.

Başarılı Yüzücü Engellere Kulaç Attı, System.String[]
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü öğrencisi Merve Durdu, Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonasında, dört farklı stilde yarışarak madalyaları topladı.

Dört farklı stilde madalya kazandı

Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonasında daha önce Türkiye Şampiyonluğu başarısı bulunan HKÜ'nün yüzmedeki gururu Merve Durdu, bu sene düzenlenen Türkiye Şampiyonasını da boş geçmedi. Aksaray'da gerçekleştirilen yarışmada dört stilde ayrı ayrı dereceler elde eden başarılı yüzücü, yine güzel derecelerle şampiyonadan ayrıldı. Attığı kulaçlarla engelleri aşan Gaziantep Olimpik Kulaçlar Spor Kulübünün başarılı yüzücüsü Merve Durdu, 100 metre serbestte birincilik, 50 metre serbestte üçüncülük, 200 metre ferdi karışık da üçüncülük ve 100 metre kurbağalama da dördüncülük kazandı.

"Başarmak çok güzel bir duygu"

Şampiyonanın ardından duygularını ifade eden Merve Durdu, "Hasan Kalyoncu Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı aynı zamanda Diyaliz Bölümü okuyarak çift Ana dal yapmaktayım. Başarmak çok güzel duygu sizi destekleyen ve size inananlar olduğu sürece ben başarılarımın çoğunu aileme ve okuluma borçluyum. Ben yapabileceğime inandım ve onların desteğini hep hissettim. Her zaman yanımda olan okuluma ve aileme teşekkür ediyorum elimden gelenin en iyisini yapmaya her zaman söz veriyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:03 Kaynak: İHA

Aksaray, Türkiye, Spor
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