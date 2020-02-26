Başarının önündeki hiçbir engeli

Ulusal ve uluslararası kayak şampiyonalarında birçok derecesi bulunan Erzincanlı özel sporcu Ayşe Kader Yavuz, milli formayla dünya şampiyonluğuna ulaşmak istiyor.

Babasıyla 5 yaşında kayak yapmaya başlayan işitme engeli ve konuşma bozukluğu bulunan milli sporcu Yavuz, 2015'te Kars'ta düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Kayak Şampiyonası'nın slalom kategorisinde birinci olarak ilk başarısını elde etti.

Bir sonraki yıl Erzincan'da gerçekleştirilen aynı organizasyonda slalomda birincilik kürsüsüne çıkarak dikkatleri üzerine çeken Yavuz, 2017, 2018 ve 2019'da Erzurum'da yapılan Türkiye şampiyonalarında da bu kategoride zirveyi kimseye kaptırmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dünya şampiyonluğu sözü verdi

Türkiye'deki başarılarının yanı sıra, milli formayla 2016'da Polonya'da, 2017'de ise Fransa'da organize edilen Avrupa şampiyonalarını slalomda 2'nci bitiren Yavuz, Polonya'da 2016'da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda gümüş, Fransa'da 2017'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcu, son olarak Polonya'nın Zakopane kentinde 2018'de gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda yine slalomda ikincilik kürsüsüne çıktı.

Yavuz, elde ettiği başarıları nedeniyle 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinliklerinde arkadaşlarıyla birlikte kendisini kabul eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, dünya şampiyonu olma sözü verdi.

Turkcell'in Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde çekilen, "Türkiye'nin Dört Bir Yanına Spor Sınıfları Kuruyoruz" kampanyasının tanıtım filminde de rol alarak birçok insana örnek gösterilen azimli sporcu, izleyicilere "Başarının önündeki hiçbir engel 'Kader' değil" sloganıyla mesajını iletti.

Ergan Dağı'nda antrenmanlarını sürdürüyor

Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde girdiği kampta kendisine destek veren babası Osman Yavuz ve antrenörü Canser Atilla ile günde 6 saat çalışma yapan milli kayakçı, 15- 22 Mart tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek Özel Sporcular Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Ayşe Kader Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antrenmanlarını aralıksız sürdürdüğünü ifade ederek, "Antrenörüm ve babamın desteğiyle çalışıyorum. Çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Hedefim, yapılacak yarışlarda birinci gelerek dünya şampiyonu olmak." diye konuştu.

Antrenör Cansel Atilla ise dünya şampiyonasına az bir süre kaldığını belirterek, "Rakiplerine göre değerlendirecek olursak, Kader şu anda çok üst seviyede. İnşallah bu yıl hedefimiz dünya şampiyonluğu. Ülkemize madalya ile dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Baba Osman Yavuz da kızının dünya şampiyonu olacağına inandığını dile getirdi.