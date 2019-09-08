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Başarının sırrı BDNF proteininde

1 saat önce

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Usta, salgılanan bir protein türü olan BDNF (beyin-türevli nörotrofik faktör) miktarının, çocuğun başarısını etkilediğine dikkati çekerek, bu proteini doğru beslenme, sevgi ve sporun...

Başarının sırrı BDNF proteininde, System.String[]

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Usta, salgılanan bir protein türü olan BDNF (beyin-türevli nörotrofik faktör) miktarının, çocuğun başarısını etkilediğine dikkati çekerek, bu proteini doğru beslenme, sevgi ve sporun arttırdığını bildirdi.

Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların beyinlerinin iyi çalışabilmesi için gelişimlerinin de iyi olması gerektiğini söyledi.

Beyin gelişiminin anne karnından başladığına işaret eden Usta, beynin en fazla geliştiği çağın 5-6 yaşları olduğunu ve bu dönemden sonra beynin gelişimini tamamladığını aktardı.

Usta, çocuğun 6 yaşına kadar beyin gelişimini iyi yönde sağlamak için beslenmesine dikkat edilmesi ve sevgi gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Çocukların başarısını etkileyen en önemli faktörden biri olan BDNF'ye daha çok önem verilmeye başladığını ifade eden Usta, salgılanan bu protein türünün, zekanın artmasını da direkt etkilediğini kaydetti.

"BDNF, çocuğun okul başarını direkt etkiliyor"

BDNF'yi artırmada beslenmenin önemine değinen Usta, şunları kaydetti:

"Salgılanan bir protein türü olan BDNF, çocuğun okul başarını direkt etkiliyor. Bilimsel çalışmalarda üzüm, nar, ceviz, zerdeçal ve brokoli gibi besinlerin direkt olarak BDNF miktarını artırdığı ortaya koyuldu. Çocuklarımızı mümkün olduğunca bu tip besinlerle beslememiz gerekiyor. Çocuğumuzun başarılı olması için B12, D, B ve C vitaminlerini hiç eksik etmememiz lazım. Mümkün olduğunca doğal yollardan, gerekirse takviyelerle çocuğa vermek zorundayız. Sağlıksız ürünlerle beslediğiniz çocuğunuzun başarılı olma şansı yok. Çocuklarda BDNF miktarının artırılmasında beslenmenin yanı sıra spor ve sevgi gösterilmesi de önemli."

Çocukların özgürce oyun oynamasının spor yapma ihtiyacı açısından yeterli olacağını dile getiren Usta, anne karnından itibaren çocuğun her döneminde müzik dinlemesinin de çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Akdeniz Üniversitesi, Coşkun Usta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 11:08 Kaynak: AA
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