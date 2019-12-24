Başarının sırrı ekip çalışmasında - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Başarının sırrı ekip çalışmasında - Son Dakika Ekonomi

Başarının sırrı ekip çalışmasında

6 saat önce

Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren sanayicilere ve çalışanlarına birbirini tamamlayan ve güvenen insanların ortak bir hedefe ulaşmak için birlikte yürüttükleri süreç olan "takım çalışması" konusunda eğitim verildi.

Başarının sırrı ekip çalışmasında, System.String[]

Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren sanayicilere ve çalışanlarına birbirini tamamlayan ve güvenen insanların ortak bir hedefe ulaşmak için birlikte yürüttükleri süreç olan "takım çalışması" konusunda eğitim verildi.


AOSB Akademi programı kapsamında, Bölge Müdürlüğü Seyhan Salonu'nda düzenlenen eğitim seminerine İzgören Akademi Yönetim Kurulu üyesi Erhan Özallı konuşmacı olarak katıldı. Özallı, "Yüksek Performanslı Ekip Geliştirme ve Yönetimi" konulu sunumunda, başarıya giden yolda, bireysel çabaların güçlü ve sağlam bir ekiple desteklenmesi gerektiğini bildirdi.


Takım çalışmasının önemine dikkati çektikten sonra bu çalışmayı öldüren etkenleri anlatan Özallı, bu etkenleri, "sahte görüş birliği, çözülmeyen kişisel sorunlar, kalıplaşmış takım toplantıları, müşteriyi unutmak, eşit olmayan katılım, gerçekçi olmayan beklentiler, takım liderinin yetersiz olması, takım üyelerinin birbirlerine güvenmemeleri, takım içi iletişim eksikliği, takım içi gruplaşma ve ortak hedef olmaması" başlıkları altında özetledi.


Takım oluşumunda 5 temel faktörü; liderlik, takım ruhu, ortak hedefler, iş akışı ve iletişim olarak özetleyen Erhan Özallı, takımı motive etmenin başarıda önemli bir etken olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:


"Takım üyelerini takdir ettiğinizi söyleyin. Kişileri yargılamadan duyguları hakkında konuşmalarına izin verin. Üyeleri yardıma ve katılıma çağırın. Dikkatinizi hiç dağıtmadan dinleyin. Kişilere yol göstermeleri için bir şans tanıyın. Takımı bütün olarak ödüllendirin. Her bireyi tanıma arzusunu ortaya koyun. İnsanlara karşı dürüst olun."


Özallı, ortak hedeflerin ise rekabeti yönetmek, takımın yıldızı değil "takımın yıldızları" olmak gerektiğini ifade ederek, takım içi iletişimin de başarıda önemli bir etken olduğunu bildirdi. İletişimi "açıklık ve dinleme" olarak özetleyen Özallı, takım olma aşamalarını da anlattı.


Takım çalışmasını öldüren faktörlere de dikkati çekerek, bu konuda neler yapılması gerektiği konusunda önerilerde bulunan Erhan Özallı, konuşmasının son bölümünde takım oluşturmanın yararları konusunda bilgi verdi. Özallı, katılımcıların sorularını da yanıtladı. - ADANA

Organize Sanayi Bölgesi, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Serviste unutularak hayatını kaybeden Alperen'in ölümünde kusurlu bulunan müfettişlerin yargılanmasına başlandı
Sel sularına kapılan 11 yaşındaki çocuğun kurtarılma anı kamerada! Yanan evde mahsur kalan kadını taksi şoförü kurtardı Eritreli milli futbolcular Uganda'da kayboldu

Son Dakika Haberleri
16:32 TÜBA 2019 ödüllerinin sahipleri belli oldu - Son Dakika Ekonomi
16:29 Kuveyt ile Suudi Arabistan tarafsız bölgede yeniden petrol çıkartacak - Son Dakika Ekonomi
16:26 MASMEK kursiyerlerinden yılsonu sergisi - Son Dakika Ekonomi
16:20 Sanayi Sicil Belgesi ve Yıllık İşletme Cetveli GTO'da anlatıldı - Son Dakika Ekonomi
16:19 "Daha güçlü bir toplum hedefliyoruz" - Son Dakika Ekonomi
15:36 Köye dönmeyi taahhüt eden gençlere, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 100 bin lira hibe desteği - Son Dakika Ekonomi
15:16 Bir asgari ücret önerisi de Yeniden Refah Partisi'nden: En az 3 bin lira olmalı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 16:46:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başarının sırrı ekip çalışmasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]