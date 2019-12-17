Başarının sırrı kadınlarda zekâ ve öz güven, erkeklerde ise geniş çevre - Son Dakika

Kadın Liderliği Global Enstitüsü, Politika Enstitüsü ve Ipsos MORI işbirliğinde 28 ülkeden 20 bin bireyle gerçekleştirilen araştırmaya göre başarılı olmak için, kadınların zeki ve öz güvenli, erkeklerin ise geniş çevreye sahip olması gerektiği ortaya konuldu.



Araştırmada kadınların erkeklere kıyasla hayatta öne çıkmasında etkili olan unsurların başında yüzde 28 oran ile zeka gelirken, onu yüzde 26 ile kendine güven ve yüzde 25 ile hiçbir zaman pes etmemek izledi. Araştırmaya Türkiye'den katılan bireyler de kadınların hayatta öne çıkmaları için belirtilen ilk 3 unsurun önemli olduğunu düşünüyor. Fakat 'öz güvenli olmak' yüzde 31 ile ilk sırada yer alıyor.



Erkeklerin hayatta öne çıkmaları için kadınlardan farklı olarak en önemli unsurların başında yüzde 22 ile bağlantılara sahip olmak geliyor. Geniş bir çevreye sahip olan erkeklerin hayatta öne çıkabilecekleri düşünülürken kadınlarda ise bu özellik erkeklere kıyasla önemli bir unsur olarak görülmüyor. Araştırmanın bir diğer sonucuna göre erkeklerin politik bağlantılarının olması da hayatta öne çıkmaları için önemli bir diğer unsur. Erkeklerin Türkiye'de hayatta öne çıkmaları için gerekli en önemli 3 unsurun başında yüzde 32 ile 'politik bağlantılara sahip olmak', yüzde 29 ile 'çok çalışmak ve yüzde 28 ile 'bağlantılara sahip olmak' geliyor.



Çalışmanın kadın ve erkeklere yüklenen toplumsal cinsiyet rollerini belirgin olarak ortaya koyması bakımından önemli olduğunu kaydeden Nişantaşı Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Aslan, "Araştırma demokrasisi gelişmiş, bireyselci kültürün hakim olduğu, kadınların çalışma hayatında önemli yer edindiği ülkelerde gerçekleştirilmiş. Ancak sonuca bakıldığında gelişmiş ülkelerde dahi kadınlarla erkeklerin yaşamın birçok alanında eşit olmadığı gözlemlenmiştir. Gelişen teknoloji ve yaşam koşulları, başarılı olabilmek için koşullara kısa sürede uyum sağlamayı, etkin problem çözme becerilerine sahip olmayı, fırsatları önceden sezerek cesur ve girişimci olmayı gerektirmektedir. Bu koşullarda başarılı olabilmek eğitimli ve farklılaştırıcı deneyime sahip olmak önem taşıyor. Türkiye'de ise kadınların başarısı en çok öz güvenle ilişkilendirilmiştir. Bunun bir nedeni ataerkil kültürün kadınların kendilerini gerçekleştirmelerini engelleyici etkileri olabilir. Kadınlar bu yapıdaki dezavantajlı konumlarıyla kendilerini gösterebilmek, istediklerini elde edebilmek, başarılı olabilmek için erkeklerden daha çok kendine güvenli, mücadeleci olmak durumundadırlar" dedi.



Türkiye'de politik bağlantılara sahip erkekler ön planda



Türkiye'de politik bağlantılara sahip erkeklerin ön planda olmasının sebebini açıklayan Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Aslan, "Erkekler kadınlarda aranan zeka, öz güven, yeterlilik gibi birçok niteliğe sahip algılanmakta, diğerlerinden daha başarılı olabilmek için kaynakları ve gücü elde bulunduran kişilerle ilişkisi önemli görülmektedir. Demokrasinin ideal yapıda işletilmediği, denetim mekanizmasının etkin olmadığı, devletin kaynaklarını kontrol eden politikacıların kuralları esnetebilme inisiyatifleri başarılı olabilmek için bu kişilerle kişisel çıkara dayalı ya da birbirini kollayıcı yakın ilişkileri gerektirmektedir. Bu yapıya aykırı olanların yüksek konumlu yerlere gelmesi, kazançlı ihaleler alması, olası denetimlerle başa çıkabilmesi olanaklı görülmemektedir. Politik güç sahibi olmak başarıya giden yolda önemli bir etmendir" şeklinde konuştu.



Hangi kriterlere sahip olmak gerekli?



İş yaşamında ön plana çıkmak için bireylerde hangi kriterlerin olması gerektiği konusunda da tavsiyelerde bulunan Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Aslan, "İş hayatında öne çıkabilmek için bireyin işin gerekli kıldığı niteliklere sahip olması, işini severek yapması, sadece kendi alanındakileri değil, ilişkili diğer alanlardaki gelişmeleri de yakından takip etmesi, etkili iletişim becerilerine sahip olması ve sahip olduğu öz güveni başkalarına yansıtabilmesi önemlidir. Yanı sıra toplumsal ilişkilerini geliştirmek, araştırmacı olmak, mücadeleci olmak, problem çözme becerilerini geliştirmek, yeniliklere ve değişime açık olmak, hoşgörülü ve esnek bakış açısına sahip olmak değerli görünmektedir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL