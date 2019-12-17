Başarının sırrı kadınlarda zeka ve öz güven, erkeklerde ise geniş çevre - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Başarının sırrı kadınlarda zeka ve öz güven, erkeklerde ise geniş çevre - Son Dakika Ekonomi

Başarının sırrı kadınlarda zeka ve öz güven, erkeklerde ise geniş çevre

6 saat önce

Kadın Liderliği Global Enstitüsü, Politika Enstitüsü ve Ipsos MORI iş birliğinde 28 ülkeden 20 bin bireyle gerçekleştirilen araştırmaya göre, başarılı olmak için kadınların zeki ve öz güvenli, erkeklerin ise geniş çevreye sahip olması gerektiği ortaya konuldu.

Başarının sırrı kadınlarda zeka ve öz güven, erkeklerde ise geniş çevre, System.String[]

Kadın Liderliği Global Enstitüsü, Politika Enstitüsü ve Ipsos MORI iş birliğinde 28 ülkeden 20 bin bireyle gerçekleştirilen araştırmaya göre, başarılı olmak için kadınların zeki ve öz güvenli, erkeklerin ise geniş çevreye sahip olması gerektiği ortaya konuldu.

Nişantaşı Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, araştırmada, kadınların erkeklere kıyasla hayatta öne çıkmasında etkili olan unsurların başında yüzde 28 ile zeka gelirken, zekayı, yüzde 26 ile kendine güven ve yüzde 25 ile "hiçbir zaman pes etmemek" izledi.

Araştırmaya Türkiye'den katılan bireyler de kadınların hayatta öne çıkmaları için belirtilen ilk 3 unsurun önemli olduğunu düşünüyor. "Öz güvenli olmak" unsuru, yüzde 31 ile ilk sırada yer alıyor.


Erkeklerin hayatta öne çıkmaları için kadınlardan farklı olarak en önemli unsurların başında yüzde 22 ile bağlantılara sahip olmak geliyor.

Geniş bir çevreye sahip olan erkeklerin hayatta öne çıkabilecekleri düşünülürken, kadınlarda ise bu özellik erkeklere kıyasla önemli bir unsur olarak görülmüyor. Araştırmanın bir diğer sonucuna göre, erkeklerin politik bağlantılarının olması da hayatta öne çıkmaları için önemli bir diğer unsur.

Erkeklerin Türkiye'de hayatta öne çıkmaları için gerekli en önemli 3 unsurun başında yüzde 32 ile "politik bağlantılara sahip olmak", yüzde 29 ile "çok çalışmak" ve yüzde 28 ile "bağlantılara sahip olmak" geliyor.


"Çalışma, cinsiyet rollerini ortaya koyuyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nişantaşı Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Selçuk Aslan, çalışmanın, kadın ve erkeklere yüklenen toplumsal cinsiyet rollerini belirgin olarak ortaya koyması bakımından önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Araştırma demokrasisi gelişmiş, bireyselci kültürün hakim olduğu, kadınların çalışma hayatında önemli yer edindiği ülkelerde gerçekleştirilmiş. Ancak sonuca bakıldığında gelişmiş ülkelerde dahi kadınlarla erkeklerin yaşamın birçok alanında eşit olmadığı gözlemlenmiştir. Gelişen teknoloji ve yaşam koşulları, başarılı olabilmek için koşullara kısa sürede uyum sağlamayı, etkin problem çözme becerilerine sahip olmayı, fırsatları önceden sezerek cesur ve girişimci olmayı gerektirmektedir. Bu koşullarda başarılı olabilmek eğitimli ve farklılaştırıcı deneyime sahip olmak önem taşıyor."

Türkiye'de ise kadınların başarısının en çok öz güvenle ilişkilendirildiğini aktaran Aslan, "Bunun bir nedeni, ataerkil kültürün kadınların kendilerini gerçekleştirmelerini engelleyici etkileri olabilir. Kadınlar bu yapıdaki dezavantajlı konumlarıyla kendilerini gösterebilmek, istediklerini elde edebilmek, başarılı olabilmek için erkeklerden daha çok kendine güvenli, mücadeleci olmak durumundadırlar." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı
Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti Samsung'dan "Türkiye'den çekiliyor" iddialarına yanıt: Ticari faaliyetlerimiz sürdürüyoruz TÜİK'in asgari ücret önerisine sendikalardan ilk tepki: Beklentimizin çok altında

Son Dakika Haberleri
19:26 SPK haftalık bülteni - Son Dakika Ekonomi
19:16 Samsung'tan Türkiye açıklaması geldi - Son Dakika Ekonomi
19:11 Beyaz eşya devi Whirlpool, İngiltere'de 500 bin çamaşır makinesini geri çağırdı - Son Dakika Ekonomi
18:48 Hazine euro cinsi sabit kuponlu DİBS ihracı yapacak - Son Dakika Ekonomi
18:42 Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi
18:31 Hakimleri görevden almanın önünü açan yasa tasarısı Polonya'yı karıştırdı! AB'den ayrılabilir - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 19:33:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Başarının sırrı kadınlarda zeka ve öz güven, erkeklerde ise geniş çevre - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]