Başarının Sırrı Yaptığınız İşi Sevmekle Başlar"

"Başarının sırrı yaptığınız işi sevmekle başlar"İHA Muhabiri Suat Salgın liseli öğrencilere gazeteciliği anlattıBALIKESİR - Balıkesir 'in Ayvalık ilçesinde, ortopedik engelli gazeteci Suat Salgın, ilçe halkının ' Endüstri Meslek Lisesi ' olarak anımsadığı Şehit Abdullah Tayyip Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 'nin son sınıf öğrencileriyle bir araya geldi. Okul Müdürü Nadir Çağıl ile okulun Din Kültürü Ahlak Bilgisi Öğretmeni Merve Çakmak'ın da katıldığı söyleşide bu yıl mezun olmaya hazırlanan 12. sınıf Elektrik Bölümü öğrencileriyle sohbet eden Salgın, hangi meslekte olursa olsun başarının sırrının kişinin yaptığı işi sevmesinden geçtiğinin mesajlarını verdi.40 dakikalık söyleşi de gazeteciliğe başlayış ve meslekte yaşadığı ilginç anılarını öğrencilerle paylaşan Suat Salgın, "Ben gazeteciliği seviyorum. Belki de sevmeseydim günümün çok büyük bir bölümünü bu işe vermezdim. Sizlerde gelecekte meslek sahibi olduğunuzda, mesela birer elektrik operatörü olarak iş hayatına atıldığınızda, başarıyı yakalayabilmek için o mesleğe emek verirken, tutkuyla da bağlanılması halinde iş hayatında yükselişiniz kaçınılmaz olacaktır" dedi.Gazeteciliğin göründüğü gibi kolay bir işe olmadığını anlatan Salgın, "Haber niteliği taşıyan; trafik kazaları, cinayet gibi asayiş olaylarının günün hangi saatinde meydana gelebileceği belli olmadığı için, bu meslekte harcayacağınız mesailerin saati yoktur. Bu yüzden de ben ve meslektaşlarım gece-gündüz demeden her an teyakkuzda bir yaşam sürmek zorundayız."ifadelerini kulandı."Ortalıkta 'gazeteciyim' diye dolaşan şarlatanlar var"Gazeteciliğin zor ve meşakkatli bir iş olmasının yanı sıra saygın bir meslek de olduğunu hatırlatan Salgın, "Ama bu mesleğin saygın olmasından yararlanmak isteyen birçok art niyetli şarlatan, ne yazık ki kendilerini gazeteci olarak ilan edip, bu mesleği hunharca kullanmaya da yeltenebilmektedir. Gerçekte gazeteciliğin yanından bile geçmeyen bu tiplemeler, sadece şantaj ve tehditlerle sadece ceplerini doldurabilmenin hesaplarını yapabilmektedirler. İşte biz gerçek basın emekçileri de yıllardır kendi içimize sızmaya çalışan bu şarlatanlarla da mücadele etmek zorunda kalıyoruz" diye konuştu.Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Salgın, biri uluslar arası olmak üzere iki ulusal haber ajansının yanı sıra bir çok ulusal ve yerel yayın kuruluşuna haber servis ettiğini ve bu haberlerin çoğunlukla televizyon ekranlarıyla, günlü gazetelerde de yer aldığını kaydetti."Haber istihbaratım halkın kendisi"Haber istihbaratlarını genelde halkın içerisinden aldığını ifade eden İHA Muhabiri Suat Salgın, "Gazetecilikte istihbarat ve doğru bilgi çok önemlidir. Sağolsun Ayvalık halkı gerek kişisel sosyal paylaşım sitemden, gerekse de telefonlarla çevrelerinde gördükleri haber niteliği taşıyan konularda bilgi vererek, o haberleri kamuoyuyla paylaşmama yardımcı oluyorlar. Bu vesile ile de Ayvalık halkına sonsuz şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.Sohbet havasında gerçekleşen söyleşinin ardından söyleşi öğrenciler ve öğretmenlerle çekilen hatır fotoğrafı ile sona erdi.