Başarır, Karaaismailoğlu'na "Sabiha Gökçen ve İstanbul Yeni Havalimanı"Nı Sordu: "Devletin Zararını Açıkla. Açıklamazsan, Elimiz Yakanda"

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı ihalelerinde yaşanan sürece ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na "Teknomel Yapı denen bu şirkete ihaleyi verdin mi? Açıkla. Bu uzlaşma protokolü doğru mu? Açıkla. Devletin buradaki zararı nedir? Açıkla. Açıklamazsan, elimiz yakanda olacak. Bunun hesabını ver" sorularını yöneltti.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, bugün TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı ihalelerine ilişkin konuştu. Başarır, "Şimdi buradan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'na birkaç soru soracağım. Vicdanı varsa diyeceğim, ki vicdanı yok; ama bir parça yüzü kızarıyorsa bu sorulara cevap vermeli" dedi.

"İPTAL EDİLEN İHALEYLE İLGİLİ DANIŞTAY'A GİTTİN Mİ?"

"Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pisti yapılırken TEM bağlantı yolu ve tünellere zarar veriliyor ve 18 Ağustos 2021 tarihinde bir ihale yapılıyor. Sipariş usulü, İhale Kanunu 21/b ile yapılıyor" diyen Başarır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İhaleyi MET_GÜN, İSPA ortaklığı alıyor. İSPA, Kalyon İnşaat'ın alt şirketi, yönetim kurulu kendi ailesinden oluşuyor. Bir bakıyoruz, bir şirket çıkıyor, SARKA Madencilik, 21/b'nin rekabet koşulları oluşmadığı gerekçesiyle bu ihaleyi iptal ettiriyor. Peki SARKA kimin? Marmara Otoyolu'nda Cengiz İnşaatın alt taşeronu. Ne tesadüftür ki sürekli 21/b ile ihale alan Cengiz İnşaat, alt taşeronuna 21/b'den bu ihaleyi iptal ettiriyor. ve bakana soruyorum; Danıştay'a gittin mi? Sürekli gidiyordun. Gitmedin.

"İHALE VERDİĞİNİZ BU ŞİRKETE EL KOYDUNUZ MU?"

Daha büyük rezalet şimdi geliyor. İptal edilen bu ihale tekrar 21/b ile bir şirkete veriliyor. Kim bu şirket? Teknomel Yapı A.Ş. Yeni bir şirket, yeni sermaye arttırımını yapmış. Peki ihaleyi ne kadara alıyor? 2 milyar 700 milyon liraya alıyor.

Şimdi Sayın Bakan'a en önemli soruyu soruyorum. Ben bunu 15 gün önce açıkladım. Dün bir gazete yazdı. Sayın Bakan, bu ihale verdiğin şirket 'Demir Yumruk' operasyonunda biliyorsunuz 50 şirkete devlet el koydu. Erol Evcil dahil birçok kişi tutuklandı. Neydi suçları? Devleti dolandırmak, naylon fatura, sahtecilik gibi suçlardı. Bu ihale verdiğiniz şirkete el koydunuz mu? Hala cevap vermedin. EKAP'ta bu ihaleyi neden açıklamadın?

Çünkü utanıyorsun. Çünkü bu kadar yüksek miktarda 21/b ile ihale verdiğin bir şirket devleti dolandırmaktan el konulmuş. Kim koymuş? Devlet koymuş. O zaman Sayın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ihaleyi bu şirkete verdiğine göre ve devlette bu şirkete bu suçlardan el koyduğuna göre bu yolu, bu tamiratı sen yapacaksın."

"4 MİLYAR EURO GİBİ DEVLETİN KAYBI VAR, BUNLA İLGİLİ UZLAŞMA PROTOKOLÜ GETİRİYORSUN VE BUNDAN KİMSENİN HABERİ YOK"

İGA'nin işletmesi olduğu İstanbul Yeni Havalimanı'ndaki pistin kod farkından dolayı Cengiz ve Kalyon İnşaattan oluşan İGA'nın yaklaşık 1 milyar 300 milyon Euro'yu cebine koyduğunu ifade eden CHP'li Başarır, şöyle devam etti:

"İGA'nın ödemesi gereken 2019-2020-2021 kiralarını 1 milyar 200 milyar Euro'yu ertelediniz. Pist 600 metre kısa yapıldı bu parayı almadınız. Zeminde kullanılan malzemeden dolayı devletin kaybı 1 milyar Euro'nun üzerinde. Yaklaşık 4 milyar Euro'nun üzerinde bir para. İşte elimize geçen bir protokol taslağı. Şimdi İGA ile protokol yapıyorsun. Uzlaşıyorsun. Soruyorum sana, bu uzlaşma protokolünde 4 milyar alacak mısın? Yoksa bu 4 milyarı anlaşma, uzlaşma adı altında bu adamlara tekrar verecek misin? Bu olacak şey mi. 4 milyar Euro gibi devletin kaybı var, bunla ilgili uzlaşma protokolü getiriyorsun ve bundan kimsenin haberi yok. Ama içeriğine baktığımız zaman bu paraların hepsi unutuluyor."

"DEVLETİN BURADAKİ ZARARI NEDİR, AÇIKLA, AÇIKLAMAZSAN ELİMİZ YAKANDA OLACAK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'na bir sorusunun daha olduğunu söyleyen CHP'li Başarır, "İstanbul Yeni Havalimanı'nın 2019-2020-2021 kiralarını erteledin, almadın. Yaklaşık olarak 20 milyar. Şimdi duyuyoruz ki 2022 kirasını da ertelemişsin. Doğru mu? Açıkla. Çıkıyorsunuz 'rekor kırdık' diyorsunuz, 'rekor yolcu geliyor' diyorsunuz. Cumhurbaşkanı da siz de bununla övünüyorsunuz. Niye paramızı almıyorsunuz? Sayın Bakan Teknomel denen şirkete ihaleyi verdin mi? Açıkla. Bu uzlaşma protokolü doğru mu? Açıkla. Devletin buradaki zararı nedir? Açıkla. Açıklamazsan, elimiz yakanda olacak. Bunun hesabını ver."