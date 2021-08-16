Başarısını ödülle taçlandırdı

"Onlarında Göz Yaşları Var" projesiyle sokak hayvanları için gönüllü çalışmalarda bulunan Okan Tok, ödülünü alırken son dönemde ülkemizde yaşanan doğal felaketlerden etkilenen hayvanları da unutmadı. Ödülünü hayvanları kurtarabilmek için canla başla çalışan görevliler için aldığını belirten sanatçı, müzik kariyerindeki başarısını hep hayvanlara şifa dağıtmak için kullanacağını açıkladı.

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