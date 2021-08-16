Başarısını ödülle taçlandırdı

"Onlarında Göz Yaşları Var" projesiyle sokak hayvanları için gönüllü çalışmalarda bulunan Okan Tok, ödülünü alırken son dönemde ülkemizde yaşanan doğal felaketlerden etkilenen hayvanları da unutmadı. Ödülünü hayvanları kurtarabilmek için canla başla çalışan görevliler için aldığını belirten sanatçı, müzik kariyerindeki başarısını hep hayvanlara şifa dağıtmak için kullanacağını açıkladı.
Genç yetenekleri arıyor
Genç yeteneklere fırsat vermek istediğini ifade eden Okan Tok, "Bugüne kadar hep kendi tırnaklarımla çalıştım. Yeni projelerimde genç yeteneklere de fırsat vermek istiyorum. Sezen Aksu
şarkılarında olduğu gibi insan ruhuna dokunan sözler yazan bestecilerle çalışmak istiyorum. Kendine güvenen yetenekleri bekliyorum" diye konuştu.