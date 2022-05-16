BAŞARISININ SIRRI KLASİK MÜZİKTE - Son Dakika
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BAŞARISININ SIRRI KLASİK MÜZİKTE

16.05.2022 15:42

MURATPAŞA'nın 'Kızıl Fırtına'sı Hasan Mert Kızıl, 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda, şampiyon oldu.

MURATPAŞA'nın 'Kızıl Fırtına'sı Hasan Mert Kızıl, 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda, şampiyon oldu. Dünya Kupası şampiyonu için Muratpaşa Belediyesi'nde düzenlenen törende Belediye Başkanı Ümit Uysal, 'Hasan Mert Kızıl, klasik müzik dinleyerek boks yapan bir insan. Bunun karşılığında da dünya şampiyonu olarak şehrimize gurur yaşatıyor" dedi.

Muratpaşa Belediyespor'un 'Kızıl Fırtına' lakaplı kick boks sporcusu Hasan Mert Kızıl, 12-15 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda ringe çıktı. Büyükler 94 kilogram lightcontact kategorisinde mücadele eden Kızıl, 3 maçını 3 nakavtla kazanarak Dünya Kupası şampiyonu oldu.

Muratpaşa'nın 'Kızıl Fırtınası' için belediyede tören düzenlendi. Kupası ve madalyasıyla belediyeye gelen Kızıl'ı, Belediye Başkanı Ümit Uysal karşıladı. Kızıl'ın Dünya Kupası şampiyonluğu konfetiler ve çiçeklerle kutlandı. Başkan Uysal, 'Hasan Mert Kızıl çok özel bir sporcu. Yakından kendisini izleme, tanıma fırsatı buldum. İşine çok önem veren, gününün her dakikasına ayrı özen gösteren, müthiş disiplinli ve uzun saatler çalışan bir insan. Klasik müzik dinleyerek boks yapan bir insan. Bunun karşılığında da dünya şampiyonu olarak şehrimize gurur yaşatıyor" diye konuştu.

Kızıl ise Başkan Uysal'a kendisine olan inancı ve desteği dolayısıyla teşekkür etti ve 'En iyi şekilde belediyemizi ve kulübümüzü temsil etmeye devam edeceğim" dedi.

BAŞARISININ SIRRI KLASİK MÜZİKTE
BAŞARISININ SIRRI KLASİK MÜZİKTE
BAŞARISININ SIRRI KLASİK MÜZİKTE
BAŞARISININ SIRRI KLASİK MÜZİKTE

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Dünya Kupası, Hasan Mert, Kick Boks, Boks, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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