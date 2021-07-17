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Başarısıyla ülke tarihine geçti! Cyle Larin gole doymuyor - Son Dakika

Başarısıyla ülke tarihine geçti! Cyle Larin gole doymuyor

17.07.2021 13:53
Başarısıyla ülke tarihine geçti! Cyle Larin gole doymuyor, System.String[]

Beşiktaş'ta ortaya koyduğu başarılı performansıyla şampiyonlukta pay sahibi olan Cyle Larin, Kanada A Milli Takımı'nda da gole doymadı. Haiti-Kanada karşılaşmasının 51.dakikasında attığı golle sosyal medya gündemine oturan Larin, yakaladığı başarıyla ülke tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Siyah beyazlılarda geçen sezon 19'u Süper Lig'de olmak üzere toplamda 22 gol atan Cyle Larin kariyer rekoru kırarken hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nı kazanmıştı. 26 yaşındaki golcü ülkesinin milli takımında da gollerini atmaya devam ediyor.

İKİ GOL BİRDEN ATTI

Kanada, CONCACAF Gold Cup B Grubu 2. maçında Haiti'ye konuk oldu. Karşılaşma Kanada'nın 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Kanada'nın golcü futbolcusu Cyle Larin, karşılaşmada duble yaptı.

ÜLKE TARİHİNE GEÇTİ

Haiti'ye karşı 2 gol birden kaydeden Larin 2021 yılında Kanada formasıyla 10 gole ulaştı. Cyle Larin, böylece bir yıl içinde çift haneli gol sayısına ulaşan ilk Kanadalı futbolcu oldu.

Cyle Larin'in maçın 51. dakikasında attığı gol sosyal medya gündemini salladı.

Başarısıyla ülke tarihine geçti! Cyle Larin gole doymuyor

Cyle Larin, Kanada, Haiti, Milli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başarısıyla ülke tarihine geçti! Cyle Larin gole doymuyor - Son Dakika Spor


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