Başarısızlık Hikayelerini 7 Dakikada Anlatacaklar

'Sat Kendini' kitabının yazarı Özel Oytun Türkoğlu ve ' Otel Faresi' kitabının yazarı Emir Hepoğlu 'nun moderatör olduğu etkinlikte üç 'Fuck Up ' tecrübesi yaşayan girişimci iş insanı ve sanatçılar deneyimlerini paylaşacak. Konuşmacılar neden başarısız olduklarını 7 dakika içerisinde her şeylerini apaçık ortaya dökecek. Kendi kendilerine bunu yapamazlarsa Moderatörler aracılığı ile dinleyenlerin soruları ile tüm başarısızlığa dair sorular cevap bulacak. Yapılan yanlışlara alternatif heyecanlı ve farklı yollar bulunarak sürdürülecek bu ilginç buluşma da başkalarının 'Fuck Up' larından dersler çıkartılacak.Başaramazsan başarısız olma olasılığın yüzde yüz olduğunu söyleyen Moderatör Markör Özel Oytun Türkoğlu, "Bu kutlamaya katılmak bu hareketin vereceği ilham ve motivasyon fırsatını herkesin yakalamasını arzu ediyoruz. Başarı hikayelerini çok dinledik. Bir de başarısızlık hikayelerini dinleyelim ve ilham alalım dedik. Ne de olsa yapılan doğruyu tekrarlamanın tek bir yolu var. Yapılan yanlışı tekrarlamanın ise binlerce heyecanlı ve farklı yolu" dedi. . Başarısızlık hikayeleri anlatımına film yapımcısı Elif Dağdeviren , sosyal medya fenomeni Gökppan Tevek, Uzman Dr. Sadık ve Aylin Yılmaz, Yazar Dr. Cem Kınay katılacak. - ANTALYA