Son Dakika Haberleri: Başarıya Çok Açım"

Başarıya Çok Açım"

17 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in Ümraniyespor'dan kadrosuna kattığı Oğuz Ceylan, başarıya aç olduğunu söyledi.

Başarıya Çok Açım
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in Ümraniyespor'dan kadrosuna kattığı Oğuz Ceylan, başarıya aç olduğunu söyledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, takımın Antalya'da kamp çalışmalarını sürdürdüğü otelde kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu ile bir araya gelen Oğuz Ceylan, kendisini 1,5 yıllığına Gaziantep ekibine bağlayan resmi sözleşmeyi imzaladı.

Oğuz Ceylan'ın burada yaptığı konuşmada, hedefleri olan bir takıma geldiği için mutlu olduğunu dile getirerek, "Gazişehir Gaziantep gibi bir kulüpte forma giymek, günümüz futbolunda büyük şans. Gerek camiası, gerek Gaziantep şehri, gerekse de geleceğe dönük plan ve projeleri her futbolseveri heyecanlandıracaktır. Şu an futbola yeni başlıyor gibi hissediyorum ve başarıya çok açım. Umut ediyorum ki takım arkadaşlarımızla birlikte sahada savaşarak, bize güvenenleri mahcup etmeyip, şampiyonluk sevinci yaşayacağız." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Gazişehir Gaziantep Kulübü Başkanı Adil Sani Konukoğlu'nun ise takımda 77 numaralı formayı giyecek yeri transferleri Oğuz'a başarı dileklerinde bulunarak, şöyle konuştuğu belirtildi:

"Oğuz ile üçüncü transferimizi yapmış bulunuyoruz. Daha önce Uğur Arslan ve Elmar Bjarnason gibi hem yeteneklerine hem de karakterlerine inandığımız futbolcuları transfer etmiştik. Oğuz da onlar gibi. Arkadaşlarımızın yaptığı araştırmalardan ve sunulan raporlardan bunu rahatlıkla anlayabildik. Şu ana kadar aramıza katılan isimlerin, takımımıza katkı sağlayacağına inanıyorum. Şampiyonluk yolunda bizler yönetim olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Sonrasında da futbolcularımız gerekeni yapacak. Şampiyonluğa ulaşacağımıza inanıyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:01 Kaynak: AA

Spor
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