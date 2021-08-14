Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi Yeni Eğitim-Öğretim Yılına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi Yeni Eğitim-Öğretim Yılına Hazırlanıyor

Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi Yeni Eğitim-Öğretim Yılına Hazırlanıyor

14.08.2021 22:31

Balıkesir Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında da Balıkesir'in eğitimine değer katmaya devam edecek.

Balıkesir Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında da Balıkesir'in eğitimine değer katmaya devam edecek.

2021-2022 eğitim-öğretim yılında uygulanmaya devam edecek olan BİGEP Projesinin yeni dönem hazırlık çalışmaları ve yapılacak revizyon önerilerinin görüşüldüğü değerlendirme toplantısı yapıldı. Vali Hasan Şıldak başkanlığında Valilik Kocaseyit Toplantı Salonunda yapılan toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve ilgililer katıldı. Toplantıda ayrıca Balıkesir'in bu yılki LGS ve YKS sonuçlarındaki başarı durumları ilgili Vali Şıldak'a bilgi verildi.

Balıkesir'deki eğitimin kalitesini yükselterek, büyük çoğunluğu pandemi koşullarında uzaktan eğitim çerçevesinde yapılan 2020-2021 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlayan BİGEP Projesi eğitim camiasına adeta can suyu olmuştu. Geniş katılımlı ve kapsamlı olarak yürütülen proje çerçevesinde yeni eğitim-öğretim yılında yapılacak çalışmalarla Balıkesir'de eğitim alanında heyecan ve ilginin arttırılarak genel başarı seviyesinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi Yeni Eğitim-Öğretim Yılına Hazırlanıyor - Son Dakika


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