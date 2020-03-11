'Başarmış kadınlar' hikayelerini anlattı - Son Dakika

Menteşe Belediyesi, Karya Kadın Derneği, Menteşe Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaklığında Hazırlanan 'Kendi Hikayesini Yazan Kadınlar; Başarmış Kadınlar" söyleşi etkinliği Konakaltı Kültür Merkezinde yapıldı.



Etkinlik Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Ersöz'ün konuşmasıyla başladı. Başkan Yardımcısı Ersöz konuşmasında başarmış kadınlar ile bir arada olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bugün alanında başarılı olmuş güçlü kadınlarımızla beraberiz. Onlar cesurca, azimle ve önyargılara kulak asmayarak çalıştılar ve başarılı oldular. Yaşıtlarına ilham verdiler, büyüklerinden saygı gördüler. Hepsini kutluyorum" dedi.



Başkan Yardımcısı Ersöz'ün konuşmasının ardından etkinlik Muğla Büyükşehir Belediyesi Okçuluk Takımı söyleşisiyle devam etti. Okçuluk takımının şampiyon sporcuları Sevda Yaka, Gülçin Balık, Hazal Burun, Songül Lök ve Meltem Yaka okçuluk sporuna başlama süreçlerini, karşılaştıkları toplumsal önyargıyı, sorunları ve elde ettikleri başarıların hikayelerini katılımcılar ile paylaştılar.



Okçuluk takımının söyleşisinin ardından Menteşe Toplu Ulaşım Otobüs Şoförü Pınar Demircan Salim'in söyleşine geçildi. Pınar Demircan Salim, yüksek lisans öğrenimi sırasında başladığı otobüs şoförlüğü mesleği ile ilgili süreci ve başına gelen birkaç anısını esprili bir dille katılımcılara anlattı. Salim, "Kadınlar olarak bizler her şeyi başarabilecek güçteyiz. Öncelikle başarabileceğine inanmak ve vazgeçmemek gerekiyor. Bana her zaman destek olan başta ailem ve eşime teşekkür ediyorum" dedi.



Etkinliğe katılan Milli Takım Tekvando Antrenörü Naz Kargın Göktaş'da söyleşide bir konuşma yaparak spor yaşamı, karşılaştığı sorunlar ve Milli Takım Tekvando Antrenörlüğüne yükselme sürecini anlattı.



Söyleşilerin ardından okçuluk takımı sporcuları ve şoför Pınar Demircan Salim katılımcıların sorularını yanıtladı.



Etkinliğin sona ermesinin ardından Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Ersöz tarafından gün anısına okçuluk takımı sporcularına ve Pınar Demircan Salim'e teşekkür plaketi takdim edildi. - MUĞLA