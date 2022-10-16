Başbağlar'da ilk duruşma 17 Ekim'de - Son Dakika
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Başbağlar'da ilk duruşma 17 Ekim'de

16.10.2022 08:51
Başbağlar'da ilk duruşma 17 Ekim'de

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 29 yıl önce 33 vatandaşın PKK'lılarca öldürüldüğü Başbağlar Katliamı ile ilgili 21 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame sonrası ilk duruşma yarın (17 Ekim) görülecek.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 29 yıl önce 33 vatandaşın PKK'lılarca öldürüldüğü Başbağlar Katliamı ile ilgili 21 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame sonrası ilk duruşma yarın (17 Ekim) görülecek.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dahilinde, Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te PKK'lı teröristlerce 33 sivilin şehit edilmesi olayıyla ilgili terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları tespit edilen 21 sanık hakkında hazırlanan iddianame, Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesince değerlendirildi.

Mahkeme, katliamda sorumluluğu bulunan ve terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları tespit edilen A.Ç, A.T, C.Ş, D.K, D.S, E.M, E.K, F.Y, H.S, H.A, H.Y, İ.H.A, İ.T.Y, M.İ, M.D, M.A, N.Ö, S.Ö, S.T, Ş.Ö. ve Ü.B. hakkında "devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını, devlet idaresinden ayırmaya çalışmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianameyi kabul etti. İddianamede, daha önce birçok farklı eylemlere katılmış terörü örgütü mensuplarının da ifadeleri yer alıyor.

Soruşturma aşamasında 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve 20'si hakkında yakalama kararı çıkarılan sanıkların ilk duruşması 17 Ekim'de görülecek. - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

Erzincan, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başbağlar'da ilk duruşma 17 Ekim'de - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başbağlar'da ilk duruşma 17 Ekim'de - Son Dakika
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