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Başbağlar'da katledilen 33 sivil törenle anıldı (1) - Son Dakika

Başbağlar'da katledilen 33 sivil törenle anıldı (1)

05.07.2021 15:43

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te teröristlerce katledilen 33 sivil, katliamın 28. yılında törenle anıldı.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te teröristlerce katledilen 33 sivil, katliamın 28. yılında törenle anıldı.

Başbağlar köyü meydanındaki Kültür Evi önünde gerçekleştirilen anma törenine, çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere siyasilerin ve bürokratların gönderdiği taziye mesajları da okundu.

"Bizim bizden gayrı dostumuz yok"

Vali Mehmet Makas, törende yaptığı konuşmada, Türk milletinin kutlu yürüyüşünü ve birlik beraberliğini sabote etmek isteyenlerin asla emellerine ulaşamayacağını söyledi.

Milletin kutlu yürüyüşünü sabote etmek isteyen güçlerin belli olduğunu ifade eden Makas, şöyle konuştu:

"Madımak'ta kim canlarımızı şehit ettiyse, Başbağlar'da 33 canımızı da onlar yaktı. Köyümüzü de onlar yaktı. Onların amacı, bu aziz milleti, bir ve beraber yürütmemekti. Bu millet bir mermerdir, mozaik değildir. Hepsi atasının, ceddinin izinde, dünyaya hoşgörüyü yayan bir millettir. Başbağlar'a yapılan saldırı ve katliam, bu birlik, beraberliğe yapılan saldırıdır. Elbette unutmadık, unutturmayacağız. Biz birbirimizi sevmekle mükellefiz. Kürt, Türk, Laz ve Çerkez'i ile bir ve beraber olmakla mükellefiz. Bizim bizden gayrı dostumuz yok."

Makas, vatan topraklarına göz dikenlere asla fırsat verilmediğini belirterek, hiçbir terör örgütüne ve arkasındaki emperyalist güçlere fırsat verilmeyeceğini dile getirdi.

Katliamda kimilerinin annesini kimilerinin babasını ve kimilerinin de kardeşlerini kaybettiğini hatırlatan Makas, "'İntikamları alınmadı' gibi düşünmeyin. Bugün Misak-ı Milli sınırları içinde PKK mensubu olan terörist sayısı 200'ün altına düştü. Destekçileri, maşa olanları demiyorum. Dağda eli silah tutan silahlı terörist sayısı 200'ün altına düşmüştür. Bütün emniyet güçlerimiz o teröristlerin leşini sarı torbaya sokmuştur. O noktada lütfen hüzünlenmeyin." diye konuştu.

"Hiçbir terör eylemi milletimizi bölemeyecek"

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ise 2 Temmuz'da Sivas Madımak'ta katliam yapanların, 3 gün sonra Başbağlar'da aynı katliamı gerçekleştirdiğini anlatarak, "Aziz milletimiz oyuna gelmedi, acılarını yüreğine gömdü. Yılmadı, korkmadı ve mücadele etmeye devam etti. Bu toprakların mayasında kardeşlik var, birlik var, beraberlik var. Hiçbir terör eylemi milletimizi bölemeyecek, parçalayamayacak ve bizleri yıldıramayacaktır." diye konuştu.

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır da Başbağlar'da katledilenlerin aziz hatıralarını yaşatmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Ezanlarımızı susturamadılar, susturamazlar. Bayrağımız yine gönderde, indirebildiler mi, indiremediler. Vatanımızı bölmeye çalıştılar ama bölemediler ve bölemeyeceklerdir. Başbağlar'daki kardeşlerimize sesleniyorum. Sizin davamız, mücadeleniz bizim de mücadelemizdir. Şehitler ölmez vatan bölünmez." ifadelerini kullandı.

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, yaşanan acıları unutmanın mümkün olmadığını ifade ederek, köye gelerek halkın yasını paylaşmaya devam edeceğini belirtti.

Konuşmaların ardından katılımcılar şehitlik anıtına geçerek, katliamda hayatını kaybedenler için dua etti.

Törene, katliamda hayatını kaybedenlerin yakınlarının yanı sıra, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Kemaliye Kaymakamı Emre Yeşilbaş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Halil Altıntaş, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman, Cemevi Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Başbağlar'da katledilen 33 sivil törenle anıldı (1)
Başbağlar'da katledilen 33 sivil törenle anıldı (1)
Başbağlar'da katledilen 33 sivil törenle anıldı (1)
Başbağlar'da katledilen 33 sivil törenle anıldı (1)

Erzincan, Kemaliye, Madımak, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başbağlar'da katledilen 33 sivil törenle anıldı (1) - Son Dakika


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