Başbağlar katliamı 26. yılı: Türkiye'yi yasa boğan 1993 Temmuz'unda neler yaşandı?
2 saat önce
Başbağlar katliamının 26. yıldı: Türkiye’yi yasa boğan, 33 kişinin hayatını kaybettiği katliam nasıl gerçekleşti ?
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:22
'de, 1993 yılının Temmuz ayında meydana gelen iki katliam, ülke tarihinin en acı hatıraları olarak kayda geçti. 2 Temmuz
1993'te Pir Sultan Abdal
Şenlikleri için Sivas
'ta bulunan yazar ve sanatçılardan oluşan 33 kişi, kaldığı otelde yakılarak öldürüldü. Bu katliamın ardından üç gün sonra ise Erzincan
'ın Kemaliye
ilçesine bağlı Başbağlar köyüne silahlı bir grup tarafından düzenlenen baskında 33 kişi hayatını kaybetti.
Bakan Albayrak: 17 yıllık AK Parti döneminde ilk defa cari fazla vereceğiz
Şarkıcı Derya Uluğ'un 3 Temmuz paylaşımından dolayı Akçaabat konseri iptal edildi
Rusya'dan S-400'lerin teslimatıyla ilgili açıklama: Planlandığı gibi devam ediyor
PUBG Mobile'e yeni güncelleme ve 250 bin dolar ödüllü dev yarışma