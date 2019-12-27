"Başbağlar Katliamı" davasının failleri yargılayan emekli hakim öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Başbağlar Katliamı' davasının failleri yargılayan emekli hakim öldü - Son Dakika

"Başbağlar Katliamı" davasının failleri yargılayan emekli hakim öldü

6 saat önce

İzmir'in Bornova ilçesinde "Başbağlar Katliamı" davasının faillerini yargılayan eski İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) hakimlerinden emekli hakim Feyzi Oylupınar hayatını kaybetti.

İzmir'in Bornova ilçesinde "Başbağlar Katliamı" davasının faillerini yargılayan eski İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) hakimlerinden emekli hakim Feyzi Oylupınar hayatını kaybetti.

Felç geçiren ve Atatürk Mahallesi 859 Sokak'ta yatağa bağlı yaşayan Feyzi Oylupınar (72) fenalaştı.

Ailesinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Oylupınar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Oylupınar, Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te teröristlerce katledilen 33 sivilin faillerini yargılamıştı.

Oylupınar'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Başbağlar Katliamı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:30 Kaynak: AA
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