"Başbağlar Katliamı"nın 26. yılı

Başbağlar Köyü Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneğince Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 26 yıl önce teröristlerce katledilen 33 kişi için anma etkinliği düzenlendi.

Başbağlar Köyü Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneğince Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 26 yıl önce teröristlerce katledilen 33 kişi için anma etkinliği düzenlendi.

Fatih ilçesindeki etkinlikte, Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Saldırıda şehit ve gazi olanlar anılırken, terör saldırısı kınandı.

Başbağlar Köyü Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği Başkanı Mehmet Ali Dikkaya, basın açıklamasında, 28 kişinin kurşuna dizilerek; biri kadın, biri çocuk 5 kişinin de yakılarak öldürüldüğünü söyledi.

Köyün camisi, okulu, öğretmen lojmanı, imam evi, mahalle ve köy odası ile 4 aracın olay günü yakıldığını aktaran Dikkaya, yüzlerce büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanının telef edildiğini hatırlattı.

"Başbağlar'da 191 hane yakıldı"

"Başbağlar'da 210 hanenin 191 hanesi yakıldı." ifadesini kullanan Dikkaya, bu katliam ile insanlar ve insanlıkla birlikte hayvanlar, ağaçlar, doğa, tarih, kültür ve umutların yok edildiğini kaydetti.

"İnsan hakları savunucuları, insanlık onuru için mücadele edenler, insanlık yemini edenler neredeler? Araştırmacı gazeteciler, yazarlar, şairler ve tarihçi akademisyenler neredeler? Entellektüeller, aydınlar, doğa seven çevreciler, hayvan hakları savunucuları neredeler?" diyen Dikkaya, şöyle konuştu:

"Hangi evde kimin oturduğu istihbaratı nereden alındı? Katliamı yapan teröristlerin içerisinde bulunan düzgün giyimli, traşlı grup kimlerdi? Başpınar Karakolu Komutanı defalarca aranmasına rağmen niçin telefona gelmedi? Güvenlik kuvvetleri ve savcılık niçin 14 saat sonra geldi? Yangına niçin müdahale edilmedi? Toplanan 585 boş kalaşnikof kovanlarının balistik incelemesi niçin yapılmadı? Cenazelere niçin otopsi yapılmadı? Evde yanan 5 köylümüzün cenazesi niçin iş makinalarıyla arandı? Yanan evler, delillerin yok edilmesi için mi dozerle dümdüz edildi? Bu yıkım Başbağlar'ın tekrar ihyasının engellenmesi için mi yapılmadı? ya da köyümüzün ve bölgenin boşaltılması için miydi?"

Dikkaya, şöyle devam etti:

"5 Temmuz günü Başbağlar semalarında çekiç güç helikopterinin ne işi olabilir? Zira Başbağlar, sınırda olan ve olağanüstü hal bölgesinde bulunan bir köy değildi. Katliamdan 4 gün sonra köyümüze önemli miktarda silah niçin gönderildi? Bu silahlar köylülerimiz tarafından teslim alınmadı. Bu silahları getirerek 'istediğiniz gibi kullanın' diyenler bizim de bir yerleri basmamızı mı istedi?"

Tanıklarla sanıkların yüzleştirilmemesine tepki gösteren Dikkaya, kurgulanan mahkeme sürecinin 1998 senesinde tamamlandığını vurguladı.

Madımak ile Başbağlar katliamlarını aynı kirli ellerin düzenleyenlerin aynı kirli eller olduğunu ve katliamların aynı masada tezgahlandığını dile getiren Dikkaya, "Acımız bir, hesabımız birdir." dedi.

"Kimlerin bu katliamda rolünün olduğunun bulunmasını..."

Dikkaya, Başbağlar halkı olarak o gün Türkiye üzerinde oynanan oyuna gelmediklerini, köyü terk etmediklerini anlattı.

Devletin 26 yıldır Başbağlar için yapılmayan ve yapılamayanları bundan sonra yapmasını beklediklerine işaret eden Dikkaya, "Köyümüzün her yönüyle yeniden ihyasını istiyor ve bekliyoruz. Savcılarımızdan ceza davasının yeniden açılarak, kimlerin bu katliamda rolünün olduğunun bulunmasını, TBMM'nin Başbağlar katliamı ile ilgili araştırma inceleme komisyonu kurarak inceleme yapmasını, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'nun akamete uğrayan Başbağlar dosyasını yeniden incelemeye alması hususunu Sayın Cumhurbaşkanımızdan arz ve talep ediyoruz." diye konuştu.

Dikkaya, zulüm kimden gelirse gelsin ve kime yönelik olursa olsun karşısında olduklarını sözlerine ekledi.

AK Parti İstanbul Milletvekilleri Halis Dalkılıç, Ahmet Hamdi Çamlı, Hasan Turan, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, siyasi partilerin ilçe başkanları, İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Kudüsder Genel Başkanı Nurettin Şirin ve çok sayıda STK temsilcisi de selamlama konuşması yaptı.

Konuşmacılar katliama ilişkin duygularını ifade ederken, katliam dosyasının 2023 yılı Temmuz ayında zaman aşımına uğrayacağı kaydedildi.

Öte yandan, katliama ilişkin fotoğraflar Karagümrük Meydanı'nda sergilendi.

Katılımcılar, etkinlikte sergiyi de gezdi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Anahtarını unuttuğu dairesine pencereden girmeye çalışan ev sahibi, feci şekilde can verdi

Başbağlar Katliamı: 26 yıl önce Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı köyde neler yaşandı?

Son Dakika! Yargıtay'dan Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak için bozma kararı

Son Dakika! Savcılık, Ali Babacan hakkında soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi