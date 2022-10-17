'Başbağlar Katliamı'nın ilk duruşması 29 yıl sonra görülmeye başladı - Son Dakika
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'Başbağlar Katliamı'nın ilk duruşması 29 yıl sonra görülmeye başladı

17.10.2022 10:25

- 'Başbağlar Katliamı'nın ilk duruşması 29 yıl sonra görülmeye başladı Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 29 yıl önce 33 vatandaşın PKK'lı teröristlerce öldürüldüğü Başbağlar Katliamı ile ilgili 21 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması bugün...

- 'Başbağlar Katliamı'nın ilk duruşması 29 yıl sonra görülmeye başladı

ERZİNCAN - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 29 yıl önce 33 vatandaşın PKK'lı teröristlerce öldürüldüğü Başbağlar Katliamı ile ilgili 21 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması bugün Erzincan Adliyesinde görülmeye başladı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dahilinde, Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te PKK'lı teröristlerce 33 sivilin şehit edilmesi olayıyla ilgili terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları tespit edilen 21 sanık hakkında hazırlanan iddianame, Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesince değerlendirildi. Mahkeme, katliamda sorumluluğu bulunan ve terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları tespit edilen A.Ç, A.T, C.Ş, D.K, D.S, E.M, E.K, F.Y, H.S, H.A, H.Y, İ.H.A, İ.T.Y, M.İ, M.D, M.A, N.Ö, S.Ö, S.T, Ş.Ö. ve Ü.B. hakkında "devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını, devlet idaresinden ayırmaya çalışmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianameyi kabul etti. İddianamede, daha önce birçok farklı eylemlere katılmış terörü örgütü mensuplarının da ifadeleri yer aldı. Soruşturma aşamasında 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve 20'si hakkında yakalama kararı çıkartılan sanıkların ilk duruşması Erzincan Adliyesinde bugün saat 09.30 itibariyle görülmeye başladı. Duruşmaya Başbağlar köyünden vatandaşlar, AK Parti Milletvekili Burhan Çakır ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci de izleyici olarak katıldı.

Başbağlar'da neler oldu

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı, şehre 150 kilometre uzaklıktaki Başbağlar köyünü 5 Temmuz 1993'te basıp bir saatten uzun bir süre PKK propagandası yapan bir grup, daha sonra 28 erkeği kurşuna dizmişti. Aralarında kadınların da olduğu 5 kişi de sığındıkları evlerin ateşe verilmesiyle yakılarak öldürülmüştü. Köydeki evlerin büyük bölümü, köy okulu, köy camisi ve halkevi de ateşe verilmişti. Saldırı sırasında, köyün telefon ve elektrik hatları kesilmişti. Olay, komşu köydekilerin haber vermesiyle ortaya çıkmıştı.

"İnsanların tamamı silahsızdı"

Gece düzenlenen baskından sonra konuşan köyün muhtarı Ali Akarpınar şunları söylemişti:

"Teröristler önce bölücü içerikli propaganda yaptılar ve kesinlikle kimseye zarar vermeyeceklerini söylediler. Köyümüze ilk kez teröristler geldiği için olayın nereye varacağını tahmin edemiyorduk. Zira köyün dışında topladıkları insanların tamamı silahsızdı ve onlara karşı yapabilecekleri bir şey yoktu. Bunun için de bunların bir an önce gitmelerini bekliyorduk."

Başbağlar muhtarı, katliamdan kurtulanların da kurşunlandığını anlatmıştı. Köyde tesadüfen kurşunlardan kaçan 60 yaşındaki Hakkı Keskin ise, tüm erkekleri köy meydanında topladıklarını ve silahla taradıklarını, kendisinin de kaçarak kurtulduğunu söylemişti.

(AA-AA-HA-Y)

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Kaynak: İHA

Başbağlar Katliamı, Kemaliye, Erzincan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Başbağlar Katliamı'nın ilk duruşması 29 yıl sonra görülmeye başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: 'Başbağlar Katliamı'nın ilk duruşması 29 yıl sonra görülmeye başladı - Son Dakika
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