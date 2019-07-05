'Başbağlar Katliamı' şehitleri unutulmadı
1 saat önce
Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te teröristlerce katledilen 33 sivil, katliamın 26'ncı yılında törenle anıldı.
Erzincan
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:57
'ın Kemaliye
ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te teröristlerce katledilen 33 sivil, katliamın 26'ncı yılında törenle anıldı.
Kıdem tazminatı tavanı 6 bin 380 liraya yükseldi
Şarkıcı Derya Uluğ'un 3 Temmuz paylaşımından dolayı Akçaabat konseri iptal edildi
Başbağlar Katliamı: 26 yıl önce Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı köyde neler yaşandı?
PUBG Mobile'e yeni güncelleme ve 250 bin dolar ödüllü dev yarışma