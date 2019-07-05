Son Dakika Haberleri: 'Başbağlar Katliamı' şehitleri unutulmadı
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'Başbağlar Katliamı' şehitleri unutulmadı

1 saat önce

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te teröristlerce katledilen 33 sivil, katliamın 26'ncı yılında törenle anıldı.

'Başbağlar Katliamı' şehitleri unutulmadı, System.String[]
Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te teröristlerce katledilen 33 sivil, katliamın 26'ncı yılında törenle anıldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:57 
Kemaliye, Erzincan, Ekonomi
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