Başbağlar katliamının 27. yılı - Son Dakika

Başbağlar katliamının 27. yılı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, 27 yıl önce 33 sivilin PKK'lı teröristlerce katledilmesinin sorumlularının, layık oldukları cezayla er ya da geç yüzleşmek zorunda kalacaklarını belirterek, "Başbağlar'ın hesabı bir gün muhakkak sorulacak.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, 27 yıl önce 33 sivilin PKK'lı teröristlerce katledilmesinin sorumlularının, layık oldukları cezayla er ya da geç yüzleşmek zorunda kalacaklarını belirterek, "Başbağlar'ın hesabı bir gün muhakkak sorulacak." ifadesini kullandı.

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Destici, yaptığı yazılı açıklamada, Başbağlar katliamı ile ilgili olayların 1998'de takipsizlikle kapandığını, aradan geçen 27 yıla rağmen pek çok karanlık noktanın aydınlatılamadığını belirtti.

Başbağlar'da yaşananların Anadolu'da PKK'nın neden olduğu sayısız katliamdan biri olmasının yanında dikkat çekici başka özelikler de taşıdığına işaret eden Destici, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Başbağlar katliamı, PKK'nın ve destekçilerinin, ne olduklarını, kanlı yüzlerini, insanlıkla ilişkileri olmadığını ortaya koyan, en karakteristik örneklerden biridir. 'Demokrasi', 'insan hakları', 'barış' maskesiyle yürütülen cinayetler, Türkiye'de yaşananların en çarpıcı özetidir ve bunların hesabını sormayı, milletimize karşı görevimiz ve sorumluluğumuz olduğunu bir an bile unutmayacağız. İçeride ve dışarıda, teröre hoşgörü gösteren, görmezden gelen, gerekçe arayan, diyalog kuran, yardım eden, iş birliği yapan herkes, başta Başbağlar olmak üzere, Türkiye'de işlenen kanlı ve kahpe cinayetlerin ortağıdır, katillerin, canilerin, teröristlerin tarafındadır.

Hiçbir söz, yaşananları, yaşadıklarımızı, maruz kaldıklarımızı, bu vatanda hür ve bağımsız bir şekilde yaşamak için feda ettiklerimizi ve terörün insanlıkla hiçbir ortak paydası olmayan karanlık yüzünü değiştirmeyecek. Bu karanlık tablonun sorumluları ise layık oldukları cezayla er ya da geç yüzleşmek zorunda kalacaklar. Türk milleti büyük bir millettir, Başbağlar'ın hesabı bir gün muhakkak sorulacak, kimsenin şüphesi olmasın."

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, PKK, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 12:19 Kaynak: AA

Son Dakika Politika Başbağlar katliamının 27. yılı - Son Dakika

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