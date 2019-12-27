Başbağlar katliamının faillerini yargılayan emekli hakim hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Başbağlar katliamının faillerini yargılayan emekli hakim hayatını kaybetti - Son Dakika

Başbağlar katliamının faillerini yargılayan emekli hakim hayatını kaybetti

6 saat önce

İzmir'de yaşayan ve 1993 yılında Başbağlar köyünde 33 vatandaşın hunharca katledildiği olayın faillerini yargılayan eski İzmir DGM hakimlerinden Feyzi Oylupınar, hayatını kaybetti.

Başbağlar katliamının faillerini yargılayan emekli hakim hayatını kaybetti, System.String[]

İzmir'de yaşayan ve 1993 yılında Başbağlar köyünde 33 vatandaşın hunharca katledildiği olayın faillerini yargılayan eski İzmir DGM hakimlerinden Feyzi Oylupınar, hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, 1993 yılında Başbağlar köyünde 33 vatandaşın hunharca katledildiği olayın faillerini yargılayan eski İzmir Devlet Güvenlik Mahkemsi (DGM) hakimlerinden Feyzi Oylupınar (72), ikinci eşi ve kızıyla birlikte yaşadığı ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi 859. Sokakta bulunan 3 katlı binada saat 23.30 sıralarında fenalaştı. Bunun üzerine aile bireyleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonucunda Oylupınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.


Öte yandan, bir süre önce felç geçirdiği ve yatağa bağlı durumda yaşadığı öğrenilen Oylupınar'ın 2 gündür bilincinin kapalı olduğu iddia edildi. Olay yerine gelen ekiplerce ve savcının incelemesinin ardından emekli hakim Oylupınar'ın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:25 Kaynak: İHA
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