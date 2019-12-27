Başbağlar katliamının faillerini yargılayan hakim, öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başbağlar katliamının faillerini yargılayan hakim, öldü - Son Dakika

Başbağlar katliamının faillerini yargılayan hakim, öldü

6 saat önce

Başbağlar katliamının faillerini yargılayan hakim, öldüBAŞBAĞLAR Katliamı'nın faillerini yargılayan İzmir eski Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) hakimlerinden emekli hakim Feyzi Oylupınar (72), Bornova'daki evinde yaşamını yitirdi.

Başbağlar katliamının faillerini yargılayan hakim, öldü

BAŞBAĞLAR Katliamı'nın faillerini yargılayan İzmir eski Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) hakimlerinden emekli hakim Feyzi Oylupınar (72), Bornova'daki evinde yaşamını yitirdi. Oylupınar'ın bir süredir felç olduğu ve yatarak tedavi gördüğü, ayrıca 2 gündür de bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.

26 yıl önce Başbağlar Katliamı'nın faillerini yargılayan emekli hakim Feyzi Oylupınar, bir süredir tedavi gördüğü Atatürk Mahallesi 859 sokaktaki evinde saat 23.30 sıralarında fenalaştı. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Oylupınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Bir süredir felç olduğu için yatarak tedavi gördüğü ve 2 gündür bilinci kapalı olduğu öğrenilen Oylupınar'ın ölümünü belediye doktorunun şüpheli bildirmesi üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, olay yeri inceleme ekipleri Oylupınar'ın evinde inceleme yaparken, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise Oylupınar'ın yakınlarının ifadesine başvurdu. İzmir eski Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) Hakimlerinden olan Feyzi Oylupınar'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Başbağlar katliamının faillerini yargılayan hakim, öldü

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Başını yere vurduktan sonra ölen bankacının 3 gün sonra cesedi bulundu
Tartıştığı eşini av tüfeği ile öldürüp, intihar etti 20 evin 20'sinde de aynı hastalık bulunan mahalle ölüm korkusuyla yatıp kalkıyor Son dakika: Yerli otomobil Bursa'da üretilecek

Son Dakika Haberleri
09:26 Van Başkale ile Bahçesaray ile Hakkari merkez ve Yüksekova'da okullara kar tatili (2) - Son Dakika
09:26 Marmara Bölgesi'nde sağanak bekleniyor - Son Dakika
09:25 Bakan Ersoy Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yılını kutladı - Son Dakika
09:21 Hakkari için yoğun kar yağışı uyarısı - Son Dakika
09:21 Kartal Belediyesi özel güvenlik personeline öfke kontrolü eğitimi verdi - Son Dakika
00:35 Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı! Ulaşımda aksamalara neden oluyor - Son Dakika
23:44 Libya'nın askeri destek istemesinin ardından TSK'nın yurt dışındaki varlığı 12 ülkeye yükselecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 09:27:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başbağlar katliamının faillerini yargılayan hakim, öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]