Başbağlar köyünde katledilen 33 kişi anılacak - Son Dakika

Başbağlar köyünde katledilen 33 kişi anılacak

ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde, 5 Temmuz 1993'te PKK'lı teröristlerce katledilen 33 sivil, kanlı saldırının 27'nci yıl dönümünde, yarın köyde düzenlenen törenle anılacak.

ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde, 5 Temmuz 1993'te PKK'lı teröristlerce katledilen 33 sivil, kanlı saldırının 27'nci yıl dönümünde, yarın köyde düzenlenen törenle anılacak.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, 27 yıl önce 33 sivilin teröristlerce katledildiği ve terör örgütü PKK'nın en büyük sivil katliamlarından olan Başbağlar köyündeki Başbağlar Katliamı'nın acısı, aradan geçen yıllara rağmen dinmiyor. Kent merkezine 220 kilometre uzaklıktaki Başbağlar köyüne 5 Temmuz 1993 akşamı gelen PKK'lı teröristler, kadınları derede topladıktan sonra tüm evleri yağmaladı. Para, altın ve değerli eşyaları aldıkları evleri ateşe verdi. Yapılan zulme karşı çıkan 5 kişiyi de yakılan evlerde ateşe vererek öldüren teröristler, daha sonra akşam namazını kılıp camiden çıkan 28 erkeği köy meydanında topladı. Bir süre örgüt propagandası yapıp, kurşuna dizdi. Olaydan sonra bölgede yapılan incelemede, yüzlerce boş kovan bulundu.

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Katliamın acısının halen yaşandığı köyde, katledilenler her yıl 5 Temmuz günü düzenlenen törenle anılıyor.

Başbağlar Köyü Kültürevi önünde yarın anma töreni düzenlenecek. Törende, Kur'an-ı Kerim okunup, şehitler için dualar edildikten sonra konuşmalar yapılacak.


Kemaliye, Erzincan, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 15:14 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Başbağlar köyünde katledilen 33 kişi anılacak - Son Dakika

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