Başbağlar köyünde katledilen 33 kişi dualarla anıldı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA )- ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde, 5 Temmuz 1993'te PKK'lı teröristler tarafından katledilen 33 kişi, olayın 26'ncı yıl dönümünde köyde düzenlenen törenle anıldı.

Başbağlar Köyü Kültürevi önünde düzenlenen törene, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Akın Levent, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Kemaliye Kaymakamı Mustafa İlhan, Hür Dava Partisi adına Genel Başkan Yardımcısı Hasan Şahin, siyasi parti temsilcileri ve köylüler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dualar edildi.

Törende ilk konuşmayı Köy Muhtarı Ali Akarpınar yaptı. Akarpınar, yaşadıkları katliamın üzerinden 26 yıl geçmesine rağmen Başbağlar köyü mazlumlarının yitirilen haklarını, kaybedilen canlarının kanlarının yerde kalmasını, meşru olarak mahkeme ve diğer kesimlerde aramaya devam ettiklerini söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise Başbağlar Katliamı'nın arkasındaki gerçek güçlerin ve katillerin yakalanması için hep birlikte mücadele edeceklerini işaret ederek şunları söyledi:

"Sivas bizim yürek yangınımız, Başbağlar ise kurşun yaramız. Acıları ayrıştırmak, acıları yarıştırmak hiçbir vicdanla bağdaşmaz. Katliam tanıklarını ve yakınlarını kaybeden Başbağlar 26 yıldır adalet arıyor. Çalmadığımız kapı, gitmediğimiz makam kalmadı, ama bugüne kadar bir sonuç alamadık diyorlar. 1998 yılında Başbağlar Katliamı takipsizlikle kapandı, köy sakinleri adalet arayışlarına devam ettiler. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu'nda yaşadıklarını anlattılar, ancak bir türlü istedikleri sonuca ulaşamadılar. 26 yıldır ağlayan gözlerinize, kanayan yüreğinize tüm Türkiye tanıklık etti ama katliam bir türlü aydınlatılamadı. Bu noktada biz siyasetçilerin Başbağlar'a karşı borcumuz var. Sizlerin huzurunda tekrar söz veriyoruz. Başbağlar Katliamı'nın arkasındaki gerçek güçlerin ve katillerin yakalanabilmesi için, ortaya çıkarılabilmesi için hep birlikte mücadele edeceğimize huzurlarınızda bir kez daha söz vermek istiyorum."

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş da yaptığı konuşmada, "1980 öncesinde bu ülkeyi bölmek ve parçalamak isteyenler emellerine ulaşamadılar. 1993 yılında da 'Alevi Sünni çatışması meydana getirebilir miyiz'in denemesini yaptılar. Ama muvaffak olamadılar. Biliyoruz ki farklı zaman dilimlerinde farklı tarihlerde bu ülkeyi parçalamak isteyenler, asla emellerine ulaşamadılar ve ulaşamayacaklar" dedi.

VALİ ARSLANTAŞ ŞEHİT EŞLERİNE SÖZ VERDİ

Erzincan Valisi Ali Arslantaş da "Terör örgütleri, bu bereketli topraklarda yaşayan insanımızın huzurunu bozmak, devletimizi zayıflatmak ve milletimizi bölmek için yıllarca saldırılarda bulundu. Güçlü devletimiz, vatansever milletimiz sayesinde hamd olsun eli kanlı terör örgütleri bugüne kadar amaçlarına ulaşamadı, bundan sonra da ulaşamayacaklar. Artık sona yaklaştılar. Gerek ülkemizin sınırları içinde, gerekse de sınırlarımız dışında saldırılarda bulunan terör gruplarıyla girdiğimiz mücadelemizi kazandık" dedi.

Vali Arslantaş, Başbağlar şehitlerinin eşlerinden Hatice Özdemir ve Hafize Türkücü'yü kürsüye davet ederek konuşma imkanı verdi. Katılımcılara kendilerini 26 yıldır yalnız bırakmadıkları için teşekkür eden Hatice Özdemir, şunları söyledi:

"26 senedir biz Siyonist Amerika'nın karşısında yurdumuzu bölmek istedikleri için dik durduk. Hala gene dik duracağız. Onların gücü yetmeyecek bizi bölmeye. İnancımızla, bayrağımızla uğraşacaklar, ama hiçbir zaman bölemeyecekler bizi İnşallah. 33 şehit verdik ama maşallah yerlerine 330 tane torunları oldu hepsinin."

Törende AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Vatan Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Meltem Ayvalı ve Erzincan Belediye Başkanı AK Parti'li Bekir Aksun da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından anma programı şehitlikte devam etti. Burada şehitlik önüne karanfil bırakan protokol üyeleri dua etti.

