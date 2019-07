Başbağlar şehitleri anıldı

Başbağlar şehitleri anıldıERZİNCAN - Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993 tarihinde meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden 33 vatandaş, düzenlenen törenle anıldı.Başbağlar köyü Kültür evi önünde düzenlenen törene, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Kemaliye Kaymakamı Mustafa İlhan, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Hür Dava Partisi adına Genel Başkan Yardımcısı Hasan Şahin, siyasi parti temsilcileri ve köylüler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dualar edildi.Törende ilk konuşmayı yapan köy Muhtarı Ali Akarpınar, yaşadıkları katliamın üzerinden 26 yıl geçmesine rağmen Başbağlar köyü mazlumlarının yitirilen haklarını, kaybedilen canlarının kanlarının yerde kalmasını, meşru olarak mahkeme ve diğer kesimlerde aramaya devam ettiklerini söyledi.Ardından söz alan Vatan Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Meltem Ayvalı, Türkiye'nin bugün devletiyle, ordusuyla, polisiyle, yargısıyla PKK'yı ve FETO'yu temizlediğinin altını çizerek; " Ancak Türkiye'ye değil, bölücü terör örgütüne bağlı olan halen elini kolunu sallaya sallaya, Başbağlar'da 33 köylümüzü katleden PKK'nın, terör örgütünün propagandasını yapabilmektedir. HDP Başbağlar'da canlarımızı katleden PKK'nın partisidir. Böyle bir partinin varlığı yasal olarak mümkün değildir, yargı bir an önce harekete geçmeli, milletin vicdanını yaralayan bu duruma bir son vermeli ve kapatılmalıdır" dedi.CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise Başbağlar Katliamı'nın arkasındaki gerçek güçlerin ve katillerin yakalanması için hep birlikte mücadele edeceklerini işaret ederek; "Sivas bizim yürek yangınımız, Başbağlar ise kurşun yaramız. Acıları ayrıştırmak, acıları yarıştırmak hiçbir vicdanla bağdaşmaz. Katliam tanıklarını ve yakınlarını kaybeden Başbağlar 26 yıldır adalet arıyor. Çalmadığımız kapı, gitmediğimiz makam kalmadı, ama bugüne kadar bir sonuç alamadık diyorlar. 1998 Yılında Başbağlar Katliamı takipsizlikle kapandı, köy sakinleri adalet arayışlarına devam ettiler. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu'nda yaşadıklarını anlattılar ancak bir türlü istedikleri sonuca ulaşamadılar. 26 Yıldır ağlayan gözlerinize, kanayan yüreğinize tüm Türkiye tanıklık etti ama katliam bir türlü aydınlatılamadı. Bu noktada biz siyasetçilerin Başbağlar'a karşı borcumuz var. Sizlerin huzurunda tekrar söz veriyoruz. Başbağlar Katliamı'nın arkasındaki gerçek güçlerin ve katillerin yakalanabilmesi için, ortaya çıkarılabilmesi için hep birlikte mücadele edeceğimize huzurlarınızda bir kez daha söz vermek istiyorum" diye konuştu.Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ise, "Bugün burada bundan 26 yıl önce hain terör örgütünün, alçakça yapmış olduğu katliamın sene-i devriyesinde acılarınızı paylaşmak, sizlerle hemhal olmak için buradayız. Bu mukaddes yerde bulunmaktan, aranızda olmaktan onur ve gurur duyuyorum! Şehitlerimizin acısını dün gibi yüreğimizde hissediyorum. Ezan saati katliam planlayanlar kadın, erkek, çocuk ayırt etmeden, savunmasız vatandaşlarımızı kahpece kurşuna dizenler, evlerimizi ateşe verenler 33 vatandaşımızı şehit etmiş, 30 tane kadını dul, 100'e yakın evladımızı yetim bırakmıştır. Ama unutmasınlar ki ! Geride kalanlar bize önce Allah'ın, sonra şehitlerimizin emaneti, başımızın tacıdır. Biz dün olduğu gibi bugünde hep birlikte buradayız. Erzincan ve Türkiye üzerinde hain planları olanlar emellerine asla ulaşamayacaktır. Bizler bir kilimin desenleriyiz. Farklılıklarımızı zenginliklerimiz olarak görür, ona göre yaşarız. "Ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır" hadisi şerif-i şiarımızdır. Son yurdumuzun neresinde olursa olsun aramıza ayrılık tohuma ekmek isteyenlere karşı hep birlikte omuz omuza mücadele etmeli, kardeşlik hukukumuza zeval getirmemeliyiz. Hain terör örgütünün muhakkak kökü kazınacak, ülkemiz ve yüce milletimiz bu terör belasından kurtarılacaktır. Türk Milleti'nin tarih sahnesindeki her döneminde bu tür acılar hep yaşanmıştır. Bizi millet olarak birbirimize bağlayan bu acıları paylaşmak "Bir ölürüz ama bin diriliriz" şuurudur. Bundan 26 yıl önce Başbağlar'da yaşanan acı ülkemizin her köşesinde, gönül coğrafyamızda tüm Türk, İslam dünyasında hüzne sebep olmuş, terör lanetlenmiş, şehitlerimiz rahmetle yad edilmiştir.Bizde bugün burada menfur Başbağlar katliamının acısını iliklerimize kadar hissediyor, acılarımızı paylaşıyor, bize bu acıları yaşatan hain terör örgütünü şiddetle lanetliyoruz! Başta 33 şehidimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, minnet, şükranla anıyor; ailelerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum! Rabbim yüce Türk milletine bir daha böyle acılar yaşatmasın diyor hepinizi saygıyla selamlıyorum." ifadelerine yer verdi.Törende sırasıyla AK Parti Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır'ın konuşmaların ardından AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş'ta yaptığı konuşmada; " 1980 öncesinde bu ülkeyi bölmek ve parçalamak isteyenler emellerine ulaşamadılar. 1993 yılında da alevi sünni çatışması meydana getirebilirmiyizin denemesini yaptılar. Ama muvaffak olamadılar. Biliyoruz ki farklı zaman dilimlerinde farklı tarihlerde bu ülkeyi parçalamak isteyenler, asla emellerine ulaşamadılar ve ulaşamayacaklar" dedi."Vali Arslantaş şehit eşlerine söz verdi"Törende son olarak konuşan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, kürsüde Başbağlar şehitlerinin eşlerinden Hatice Özdemir ve Hafize Türkücü'yü kürsüye davet ederek konuşma imkanı verdi. Katılmcılara kendilerini 26 yıldır yalnız bırakmadıkları için teşekkür eden Özdemir, konuşmasını şöyle sürdürdü; " 26 senedir biz siyonist Amerika'nın karşısında yurdumuzu bölmek istedikleri için biz dik durduk. Hala gene dik duracağız. Onların gücü yetmeyecek bizi bölmeye. İnancımızla bayrağımızla uğraşacaklar ama hiç bir zaman bölemeyecekler bizi İnşallah. 33 şehit verdik ama Maşallah yerlerine 330 tane torunları oldu hepsinin." şeklinde konuştu.Vali Arslantaş, "Terör örgütleri, bu bereketli topraklarda yaşayan insanımızın huzurunu bozmak, devletimizi zayıflatmak ve milletimizi bölmek için yıllarca saldırılarda bulundu. Güçlü devletimiz, vatansever milletimiz sayesinde hamdolsun eli kanlı terör örgütleri bugüne kadar amaçlarına ulaşamadı bundan sonrada ulaşamayacaklar. Artık sona yaklaştılar. Gerek ülkemizin sınırları içinde gerekse de sınırlarımız dışında saldırılarda bulunan terör gruplarıyla girdiğimiz mücadelemizi kazandık." şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından anma programı şehitlikte devam etti. Burada şehitlik önüne karanfil bırakan protokol üyeleri dua etti.