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Başbağlar şehitleri katliamın 26'ıncı yılında Fatih'te anıldı

14 dakika önce

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar Köyünde 33 sivil vatandaşın katledilmesinin 26'ıncı yılında Fatih Karagümrük'te anıldı.

Başbağlar şehitleri katliamın 26'ıncı yılında Fatih'te anıldı, System.String[]
Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar Köyünde 33 sivil vatandaşın katledilmesinin 26'ıncı yılında Fatih Karagümrük'te anıldı.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te PKK'lı teröristlerce katledilen 33 sivil vatandaş, katliamın 26'ıncı yıl dönümünde Başbağlar köylülerinin yoğunlukla yaşadığı Karagümrük'te düzenlenen programda anıldı.

Gerçekleştirilen anma programına AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Halis Dalkılıç, Ahmet Hamdi Çamlı, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve şehit yakınları katıldı. Anma programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Katledilenlere Allah'tan rahmet dileyen Başbağlar Köyü Güzelleştirme ve Kalkındırma Derneği yönetim kurulu başkanı Mehmet Ali Dikkaya, "Onur ve gururla söyleyebiliriz ki; biz Başbağlar halkı olarak o gün Türkiye üzerinde oynanan oyuna gelmedik, köyümüzü de terk etmedik. Devletimizden 26 yıldır Başbağlar için yapılmayan ve yapılamayanları bundan sonra yapmalarını bekliyoruz. Köyümüzün ise her yönüyle yeniden ihyasını istiyor ve bekliyoruz. Savcılarımızdan ceza davasının yeniden açılarak, kimlerin bu katliamda rolünün olduğunun bulunmasını, TBMM'nin Başbağlar Katliamı ile ilgili araştırma inceleme komisyonu kurarak inceleme yapmasını, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'nun akamete uğrayan Başbağlar Dosyası'nı yeniden incelemeye alması hususunu Cumhurbaşkanımızdan arz ve talep etmekteyiz. Bizler, zulüm kimden gelirse gelsin ve kime yönelik olursa olsun karşısındayız" dedi.

Toplumun bir kesiminde acıların ayrı düşünüldüğü ifade eden Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Başbağlar zaman zaman görmezden geliniyor. Katliamların aydınlatılması konusu hükumetin görevidir. Bu beklenti hepimizin de beklentisidir. Hepimiz adaleti istemek, adaletin tesis edilmesini istemek de insani olarak bizim isteğimizdir. Katliamlar için söylenecek önemli şey şudur; unutulan her katliam tekrar eder. Unutulmaması gerekir" diye konuştu.

Anma programı okunan duaların ardından son buldu. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:47 Kaynak: İHA
Kemaliye, Fatih, Güncel
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