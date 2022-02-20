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Başbakan Abiy Ahmed, Büyük Rönesans Barajı'nın açılışını yaptı (2) - Son Dakika

Başbakan Abiy Ahmed, Büyük Rönesans Barajı'nın açılışını yaptı (2)

20.02.2022 22:41

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'nın Nil Nehri üzerine inşa ettiği ve Mısır ile Sudan'la karşı karşıya gelmesine neden olan Büyük Rönesans Barajı'nda (Hedasi) elektrik üretimine başladığı bildirildi.

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'nın Nil Nehri üzerine inşa ettiği ve Mısır ile Sudan'la karşı karşıya gelmesine neden olan Büyük Rönesans Barajı'nda (Hedasi) elektrik üretimine başladığı bildirildi.

Etiyopya basınındaki habere göre, Başbakan Abiy Ahmed, resmi olarak baraj üzerindeki hidroelektrik santrallerinde elektrik üretimine başladıklarını açıkladı.

İlk etapta 375 megavatlık üretim yapılacağı kaydedildi.

Başbakan Abiy Ahmed, Büyük Rönesans Barajı'nın açılışını yaptı (2)
Başbakan Abiy Ahmed, Büyük Rönesans Barajı'nın açılışını yaptı (2)
Başbakan Abiy Ahmed, Büyük Rönesans Barajı'nın açılışını yaptı (2)

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Başbakan Abiy Ahmed, Büyük Rönesans Barajı'nın açılışını yaptı (2) Başbakan Abiy Ahmed, Büyük Rönesans Barajı'nın açılışını yaptı (2) Mısır: Etiyopya, Hedasi Barajı'nı faaliyete geçirerek yükümlülüklerini ihlal etti Mısır: Etiyopya, Hedasi Barajı'nı faaliyete geçirerek yükümlülüklerini ihlal etti Son dakika haber! Başbakan Abiy Ahmed, Büyük Rönesans Barajı'nın açılışını yaptı Son dakika haber! Başbakan Abiy Ahmed, Büyük Rönesans Barajı'nın açılışını yaptı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başbakan Abiy Ahmed, Büyük Rönesans Barajı'nın açılışını yaptı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başbakan Abiy Ahmed, Büyük Rönesans Barajı'nın açılışını yaptı (2) - Son Dakika
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