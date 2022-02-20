Başbakan Abiy Ahmed, Büyük Rönesans Barajı'nın açılışını yaptı (2) - Son Dakika

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'nın Nil Nehri üzerine inşa ettiği ve Mısır ile Sudan'la karşı karşıya gelmesine neden olan Büyük Rönesans Barajı'nda (Hedasi) elektrik üretimine başladığı bildirildi.

Etiyopya basınındaki habere göre, Başbakan Abiy Ahmed, resmi olarak baraj üzerindeki hidroelektrik santrallerinde elektrik üretimine başladıklarını açıkladı.

İlk etapta 375 megavatlık üretim yapılacağı kaydedildi.